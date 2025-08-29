Магнитные бури с 29 по 31 августа: стоит ли волноваться за здоровье

Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей, а также влиять на работу техники. Но по прогнозам ученых, серьезных колебаний геомагнитного поля в ближайшие дни не ожидается, поэтому метеочувствительные люди могут чувствовать себя спокойнее.

РБК-Украина рассказывает, какой прогноз по магнитным бурям на 29, 30 и 31 августа, стоит ли волноваться и как уменьшить влияние солнечной активности на организм.

Прогноз магнитных бурь на 29-31 августа

По данным NOAA SWPC, 29 августа ожидается спокойная ситуация - уровень активности будет низким, серьезных бурь не прогнозируют.

30 и 31 августа объявлен режим наблюдения за бурями уровня G1 (минимальная категория). Такие колебания обычно не представляют опасности ни для техники, ни для людей, однако метеозависимые могут почувствовать усталость или головную боль.

Что такое геомагнитная буря

Это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает из-за выбросов из Солнца - корональные выбросы, вспышки. NOAA классифицирует их от G1 до G5. G1 - самый слабый уровень, который может влиять только на чувствительных людей и иногда вызывать мелкие технические сбои.

Как уменьшить влияние бурь на самочувствие

Специалисты Health советуют придерживаться простых правил: