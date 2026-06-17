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Магія природи. Які унікальні хмари "спіймали" полярники в небі над Антарктикою (фото)

19:34 17.06.2026 Ср
4 хв
Ці диво-хмари навіть стали одним із елементів офіційного шеврона команди
aimg Ірина Костенко
Магія природи. Які унікальні хмари "спіймали" полярники в небі над Антарктикою (фото) У небі над Антарктикою помітили рідкісні хмари (фото ілюстративне: Getty Images)
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Українські полярники поділились кадрами рідкісних перламутрових хмар, помічених у зимовому небі над Антарктикою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Головне:

  • Унікальне явище: зимове небо над Антарктикою "показало" українським полярникам рідкісну красу - перламутрові хмари.
  • У чому магія: ці хмари "переливаються" усіма кольорами веселки, нагадуючи сяйво.
  • Символізм: перламутрові хмари - улюблене атмосферне явище очільниці нинішньої експедиції, яке стало одним із елементів офіційного шеврона команди.
  • Звідки це диво: атмосферне явище формується лише за збігом певних умов, тому побачити його - справжня вдача навіть для дослідників Антарктики.

Чому перламутрові хмари - унікальні

У НАНЦ розповіли, що зимове небо в Антарктиці "показало" українським полярникам справжню красу - так звані перламутрові хмари.

Наголошується, що це - унікальне явище, яке "навіть за рік в експедиції не завжди побачиш".

"Чому так? Бо для їхнього формування потрібні кілька умов", - пояснили українцям.

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Уточнюється, що перламутрові хмари - улюблене атмосферне явище очільниці нинішньої 31-ї експедиції Анжеліки Ганчук.

"Тож не дивно, що полярниця обрала їх одним із елементів офіційного шеврона команди", - зауважили в НАНЦ.

Магія природи. Які унікальні хмари &quot;спіймали&quot; полярники в небі над Антарктикою (фото)Унікальні перламутрові хмари в небі над Антарктикою (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Ганчук також повідомила, що "з погляду процесів в атмосфері - це унікальне явище".

"Але і просто для нашого людського ока - щось магічне. Коли таке спостерігаєш, то ніби торкаєшся чогось, що здавалося неможливим", - визнала спеціаліст.

Тим часом у НАНЦ зауважили, що саме очільниця експедиції "зробила чудові фото перламутрових хмар", якими тепер можна ділитись з іншими.

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Де "народжуються" перламутрові хмари

Українцям розповіли, що більшість хмар, які люди спостерігають на небі, "живуть" у тропосфері.

Йдеться про нижній вологий шар атмосфери, який є "кухнею" для більшості погодних явищ.

Але перламутрові хмари формуються в наступному шарі - стратосфері (на висотах 15-30 км).

Там уже, переважно, сухо.

Магія природи. Які унікальні хмари &quot;спіймали&quot; полярники в небі над Антарктикою (фото)Перламутрові хмари формуються у стратосфері (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Основні умови для формування таких хмар

Згідно з інформацією НАНЦ, в цілому можна виокремити три основні умови, за яких формуються перламутрові хмари (в цьому й полягає їх унікальність).

Умова перша - до стратосфери має потрапити потік вологого повітря.

"Його туди "закидають" сильні тропосферні циклони або гірські хвилі - коли потік натикається на високий гірський хребет, "йде" вгору, огинає його та "падає" вниз", - пояснили фахівці.

Уточнюється, що "у цей час верхівка хвилі опиняється в стратосфері".

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Умова друга - дуже низькі температури (-50°С і нижче), які "швидко перетворюють вологу на кристалики льоду чи найдрібніші крапельки переохолодженої води".

Цьому "допомагають" також сильні вітри.

Магія природи. Які унікальні хмари &quot;спіймали&quot; полярники в небі над Антарктикою (фото)Без вологого повітря й низьких температур перламутрових хмар не буде (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Коли ж волога вже потрапила в стратосферу й перетворилася на мільйони часточок льоду, їх ще треба "розфарбувати".

Отже, умова третя - сонце.

Його промені відбиваються від кристаликів так, що виникає оптичний ефект іризації.

"Але є нюанс: щоб підсвічувати хмари різними кольорами, сонце має перебувати на кілька градусів нижче горизонта. Тобто сходити чи заходити", - констатували в НАНЦ.

Магія природи. Які унікальні хмари &quot;спіймали&quot; полярники в небі над Антарктикою (фото)"Спіймати" перламутрові хмари можна лише у певний час доби (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Уточнюється, що вдень (на тлі розсіяного світла), переливи майже не видно, оскільки стратосферні хмари - дуже тонкі.

Нагадаємо, раніше полярники показали унікальний "столовий" айсберг і поділились кадрами неймовірного оптичного явища, схожого на "обручку з трьома сонцями".

Тим часом ми розповідали, як минає день українського полярника.

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