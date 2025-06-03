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Довжиною - з Хрещатик. Українські полярники показали унікальний "столовий" айсберг (фото)

Вівторок 03 червня 2025 11:44
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Довжиною - з Хрещатик. Українські полярники показали унікальний "столовий" айсберг (фото) Українські полярники зробили фото унікального айсберга (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Ірина Костенко

Українські полярники показали фото унікального велетня - айсберга довжиною з Хрещатик. Вже близько місяця він плаває неподалік нашої антарктичної станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Чим унікальний айсберг біля станції "Академік Вернадський"

Згідно з вимірами українських полярників, довжина льодової брили, що плаває неподалік антарктичної станції, становить 1285 метрів.

"Тобто як у головної вулиці Києва", - зауважили у НАНЦ.

Довжиною - з Хрещатик. Українські полярники показали унікальний &quot;столовий&quot; айсберг (фото)Айсберг довжиною з Хрещатик (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Євген Шаталов, Зоя Швидка, Олександр Полудень)

Повідомляється також, що:

  • найбільша висота видимої частини цього айсберга - 80 м;
  • ширина становить близько 90 метрів.

"Зараз моя шоста зимівля на "Вернадському", і я ще ніколи не бачив тут таких величезних айсбергів", - поділився очільник 30-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Олександр Полудень.

Довжиною - з Хрещатик. Українські полярники показали унікальний &quot;столовий&quot; айсберг (фото)Айсберг біля "Вернадського" - величезний (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Євген Шаталов, Зоя Швидка, Олександр Полудень)

Він додав, що полярники спостерігають за ним прямо з вікон станції, хоча айсберг дрейфує за кілька десятків кілометрів від острова.

Йдеться про острів Галіндез архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика), де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський".

Довжиною - з Хрещатик. Українські полярники показали унікальний &quot;столовий&quot; айсберг (фото)Айсберг настільки великий, що за ним можна стежити з вікна "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Євген Шаталов, Зоя Швидка, Олександр Полудень)

Експерти розповіли, що за формою це - столовий айсберг:

  • з вертикальними сторонами;
  • з плоскою верхівкою.

"Він схожий на величезний льодовий острів посеред океану", - поділились у НАНЦ.

Довжиною - з Хрещатик. Українські полярники показали унікальний &quot;столовий&quot; айсберг (фото)Льодовий острів неподалік "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Євген Шаталов, Зоя Швидка, Олександр Полудень)

Якщо говорити про те, звідки взявся цей льодовий гігант біля "Вернадського" та куди попрямує далі, то полярники допускають, що він відколовся від одного з шельфових льодовиків, розташованих південніше: Георга VI чи Вілкінса.

"За подальшою долею айсберга наші вчені спостерігатимуть, а ми будемо тримати вас у курсі", - уточнили у прес-службі антарктичного наукового центру.

Довжиною - з Хрещатик. Українські полярники показали унікальний &quot;столовий&quot; айсберг (фото)Айсберг залишається під пильним спостереженням науковців (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Євген Шаталов, Зоя Швидка, Олександр Полудень)

Що відомо про найбільші айсберги, зафіксовані дослідниками

Згідно з інформацією НАНЦ, такі столові айсберги відколюються від шельфових льодовиків і можуть мати надзвичайні розміри.

Так, найбільший зафіксований айсберг В-15 мав площу 11 тис. квадратних кілометрів (довжина - майже 300 км), але він розтанув.

Нині найбільшим айсбергом вважається А23а площею близько 3,1 тис. квадратних кілометрів.

"Тільки уявіть - на ньому поміститься майже 4 Києва", - зауважили у НАНЦ.

Уточнюється, що цей айсберг відколовся від шельфового льодовика Фільхнера у 1986 році разом із радянською сезонною станцією "Дружна-1" (пізніше конструкції та обладнання зняли й перенесли на іншу станцію).

Українцям розповіли, що А23а багато років стояв у морі Ведделла, зачепившись за дно. Але у 2020 році він почав дрейфувати та доплив до субантарктичного острова Південна Джорджія (відстань - понад 2 тис. км).

Там у березні цього року він сів на мілину і руйнується: навколо нього фіксують тисячі уламків.

Довжиною - з Хрещатик. Українські полярники показали унікальний &quot;столовий&quot; айсберг (фото)Довжиною - з Хрещатик. Українські полярники показали унікальний &quot;столовий&quot; айсберг (фото)Публікація НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, раніше українські полярники поділились кадрами неймовірного оптичного явища, схожого на "обручку з трьома сонцями".

Читайте також, як минула найхолодніша за 6 років полярна зима біля "Академіка Вернадського".

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