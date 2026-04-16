Магістратура-2026: у яких країнах Європи можна буде скласти ЄВІ та ЄФВВ

Де можна скласти іспити

Тестування за кордоном відбудеться лише під час основної сесії. Пункти проведення планують відкрити у 22 містах 10 країн.

Зокрема, скласти ЄВІ / ЄФВВ можна буде у:

Іспанія (Валенсія);

Литва (Рига);

Португалія (Лісабон);

Болгарія (Варна, Софія);

Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань);

Словенія (Марібор);

Велика Британія (Лондон);

Німеччина (Берлін, Єна, Магдебург, Мюнхен);

Франція (Париж);

Чехія (Брно, Прага).

Важлива умова для вступників

В УЦОЯО наголошують, що кількість місць для складання іспитів за кордоном обмежена. Вона залежить від можливостей партнерів у кожній країні.

Якщо встановлена квота буде вичерпана, обрати відповідне місто для проходження тестування буде неможливо.

Коли і як зареєструватися

Основний етап реєстрації для участі у вступних випробуваннях до магістратури триватиме з 23 квітня до 14 травня включно.

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

Після реєстрації учасники отримають екзаменаційні листки з доступом до "Кабінету учасника вступних випробувань", де згодом з’явиться вся інформація про тестування.