Магістратура-2026: у яких країнах Європи можна буде скласти ЄВІ та ЄФВВ

У 2026 році українські вступники до магістратури зможуть скласти ЄВІ та ЄФВВ не лише в Україні, а й за кордоном. Для цього створять спеціальні пункти тестування у низці країн.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
Тестування за кордоном відбудеться лише під час основної сесії. Пункти проведення планують відкрити у 22 містах 10 країн.
Зокрема, скласти ЄВІ / ЄФВВ можна буде у:
В УЦОЯО наголошують, що кількість місць для складання іспитів за кордоном обмежена. Вона залежить від можливостей партнерів у кожній країні.
Якщо встановлена квота буде вичерпана, обрати відповідне місто для проходження тестування буде неможливо.
Основний етап реєстрації для участі у вступних випробуваннях до магістратури триватиме з 23 квітня до 14 травня включно.
Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.
Після реєстрації учасники отримають екзаменаційні листки з доступом до "Кабінету учасника вступних випробувань", де згодом з’явиться вся інформація про тестування.
Раніше РБК-Україна розповідало, яким буде єдиний вступний іспит (ЄВІ) у 2026 році для вступу до магістратури та аспірантури. Зокрема, УЦОЯО визначив структуру тесту, кількість завдань, тривалість кожного блоку та систему оцінювання. Іспит складатиметься з двох частин - тесту загальної навчальної компетентності та іноземної мови, які разом формують підсумковий бал вступника.
Також ми писали про затверджений графік вступної кампанії до магістратури та аспірантури у 2026 році. МОН визначило обов’язкові іспити, формат ЗНО та ключові дати реєстрації, тестування і оголошення результатів для вступників.