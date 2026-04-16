Магистратура-2026: в каких странах Европы можно будет сдать ЕВЭ и ЕПВИ

15:10 16.04.2026 Чт
2 мин
Вступительные испытания можно будет пройти в 22 городах десяти стран Европы
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Вступительная кампания (Getty Images)

В 2026 году украинские абитуриенты в магистратуру смогут сдать ЕВЭ и ЕПВИ не только в Украине, но и за рубежом. Для этого создадут специальные пункты тестирования в ряде стран.

Главное:

  • География экзаменов: В 2026 году центры для сдачи ЕВЭ и ЕПВИ создадут в 22 городах 10 стран Европы.
  • Список стран: Пункты тестирования откроют в Польше, Германии, Чехии, Литве, Португалии, Словакии, Словении, Франции, Испании и Великобритании.
  • Ограничения: Если установленная квота в определенном городе будет исчерпана, регистрация в нем станет невозможной.
  • Сроки регистрации: Подать документы для участия во вступительных испытаниях можно с 23 апреля по 14 мая.
  • Условия проведения: Тестирование за рубежом состоится только во время основной сессии экзаменов.

Где можно сдать экзамены

Тестирование за рубежом состоится только во время основной сессии. Пункты проведения планируют открыть в 22 городах 10 стран.

В частности, сдать ЕВЭ/ЕПВИ можно будет в:

  • Испания (Валенсия);
  • Литва (Рига);
  • Португалия (Лиссабон);
  • Болгария (Варна, София);
  • Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин, Познань);
  • Словения (Марибор);
  • Великобритания (Лондон);
  • Германия (Берлин, Йена, Магдебург, Мюнхен);
  • Франция (Париж);
  • Чехия (Брно, Прага).

Важное условие для поступающих

В УЦОКО отмечают, что количество мест для сдачи экзаменов за рубежом ограничено. Оно зависит от возможностей партнеров в каждой стране.

Если установленная квота будет исчерпана, выбрать соответствующий город для прохождения тестирования будет невозможно.

Когда и как зарегистрироваться

Основной этап регистрации для участия во вступительных испытаниях в магистратуру продлится с 23 апреля по 14 мая включительно.

Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений.

После регистрации участники получат экзаменационные листки с доступом в "Кабинет участника вступительных испытаний", где впоследствии появится вся информация о тестировании.

Ранее РБК-Украина рассказывало, каким будет единый вступительный экзамен (ЕВЭ) в 2026 году для поступления в магистратуру и аспирантуру. В частности, УЦОКО определил структуру теста, количество заданий, продолжительность каждого блока и систему оценивания. Экзамен будет состоять из двух частей - теста общей учебной компетентности и иностранного языка, которые вместе формируют итоговый балл поступающего.

Также мы писали об утвержденном графике вступительной кампании в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. МОН определило обязательные экзамены, формат ВНО и ключевые даты регистрации, тестирования и объявления результатов для поступающих.

Больше по теме:
Вступительная кампанияОбразование в Украине