Вимагав 100 тисяч доларів за демонтаж колії: затримано посадовця "Укрзалізниці"

10:15 09.04.2026 Чт
Він отримав хабар разом із підозрою
aimg Тетяна Степанова
Вимагав 100 тисяч доларів за демонтаж колії: затримано посадовця "Укрзалізниці" Фото: затримано посадовця "Укрзалізниці", який вимагав 100 тисяч доларів за демонтаж колії (t.me/pgo_gov_ua)

Заступник директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" вимагав від представника підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині 100 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, посадвець вимагав гроші за те, щоб "вирішити питання" з демонтажем і списанням залізничної колії, яка заважала розширенню виробництва.

Схема була продумана: спочатку ініціювати "сезонний об'їзд", щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім - демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру.

Посадовець запевняв, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом УЗ, Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес "під ключ" за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці.

За роботу посаловець УЗ вимагав готівку наперед.

Його затримали в момент отримання грошей. При особистому обшуку вилучено готівку та власноруч написану розписку.

Обшуки також проведено вдома, на роботі та в автомобілі посадовця.

Підозра за ч. 4 ст. 368 КК України. Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Від 8 до 12 років із конфіскацією майна. До суду подано клопотання про взяття під варту.

Наразі триває. Також правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди та причетних осіб.

Справи про хабарництво

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що офіцер Національної гвардії України намагався підкупити медиків, щоб отримати фіктивну інвалідність і звільнитися від служби.

Посадовцю оголосили підозру за статтею 369 частина 3 Кримінального кодексу - надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Також українські правоохоронці затримали в Рівненській області двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. Вони вимагали хабар у представника бурштинового бізнесу.

Окрім того, народну депутатку від "Слуги народу" та її помічницю суд визнав винними в отриманні хабаря за допомогу ухилянтам. Вони отримали по 2 роки в'язниці.

БпЛА атакували нафтостанцію в Краснодарському краї РФ: на місці удару спалахнула пожежа
БпЛА атакували нафтостанцію в Краснодарському краї РФ: на місці удару спалахнула пожежа
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою