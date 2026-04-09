Вимагав 100 тисяч доларів за демонтаж колії: затримано посадовця "Укрзалізниці"

Заступник директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" вимагав від представника підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині 100 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, посадвець вимагав гроші за те, щоб "вирішити питання" з демонтажем і списанням залізничної колії, яка заважала розширенню виробництва.

Схема була продумана: спочатку ініціювати "сезонний об'їзд", щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім - демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру.

Посадовець запевняв, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом УЗ, Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес "під ключ" за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці.

За роботу посаловець УЗ вимагав готівку наперед.

Фото: затримано посадовця "Укрзалізниці", який вимагав 100 тисяч доларів за демонтаж колії (t.me/pgo_gov_ua)

Його затримали в момент отримання грошей. При особистому обшуку вилучено готівку та власноруч написану розписку.

Обшуки також проведено вдома, на роботі та в автомобілі посадовця.

Підозра за ч. 4 ст. 368 КК України. Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Від 8 до 12 років із конфіскацією майна. До суду подано клопотання про взяття під варту.

Наразі триває. Також правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди та причетних осіб.