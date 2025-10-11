ua en ru
В Україні викрили дві наркогрупи: через Telegram продавали наркотик, сильніший за морфін

Україна, Субота 11 жовтня 2025 15:48
Ілюстративне фото: в Україні викрили дві наркогрупи (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

В Україні прокурори викрили дві масштабні наркотичні мережі, які діяли по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Перша наркомережа

12 учасників злочинної організації, що налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему "закладок".

"Організатори, фасувальники, логісти, збутові ланки — працювали як "бізнес»", - ідеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучено готові наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання.

Друга наркомережа

29 осіб, серед них п’ятеро неповнолітніх, збували новий небезпечний наркотик — "кратом".

Його дія у 10 разів сильніша за морфін. Через інтернет і служби доставки вони реалізували до 10 тонн цієї речовини на понад 60 мільйонів гривень.

"Основна ціль-молодь", - зазначили прокурори.

Нагадаємо, в Україні викрили міжнародну схему контрабанди канабісу. Наркотики пересилали зі США у посилках із харчовими продуктами.

Раніше ми розповідали, що у Києві затримали групу наркодилерів, які маскувалися під військових.

Читайте також, як СБУ затримала члена міжнародного наркосиндикату, якого Інтерпол розшукував впродовж шести років.

