В Україні викрили дві наркогрупи: через Telegram продавали наркотик, сильніший за морфін
В Україні прокурори викрили дві масштабні наркотичні мережі, які діяли по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіс генерального прокурора.
Перша наркомережа
12 учасників злочинної організації, що налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему "закладок".
"Організатори, фасувальники, логісти, збутові ланки — працювали як "бізнес»", - ідеться в повідомленні.
Під час обшуків вилучено готові наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання.
Друга наркомережа
29 осіб, серед них п’ятеро неповнолітніх, збували новий небезпечний наркотик — "кратом".
Його дія у 10 разів сильніша за морфін. Через інтернет і служби доставки вони реалізували до 10 тонн цієї речовини на понад 60 мільйонів гривень.
"Основна ціль-молодь", - зазначили прокурори.
