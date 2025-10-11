В Україні викрили дві наркогрупи: через Telegram продавали наркотик, сильніший за морфін

В Україні прокурори викрили дві масштабні наркотичні мережі, які діяли по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Його дія у 10 разів сильніша за морфін. Через інтернет і служби доставки вони реалізували до 10 тонн цієї речовини на понад 60 мільйонів гривень.

Під час обшуків вилучено готові наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання.

"Організатори, фасувальники, логісти, збутові ланки — працювали як "бізнес»", - ідеться в повідомленні.

12 учасників злочинної організації, що налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему "закладок".

