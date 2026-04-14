В магазинах U420 проводят обыски: что известно

11:30 14.04.2026 Вт
2 мин
Что скрывали заведения, которые массово рекламировали блогеры?
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
В магазинах U420 проводят обыски: что известно Фото: Полиция пришла к U420 с обысками - что нашли и что ищут (t.me/UA_National_Police)

Во Львове полиция нагрянула с обысками в сеть магазинов U420 - заведения подозревают в торговле наркотиками и отмывании денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Читайте также: В Украине разоблачили две наркогруппы: через Telegram продавали наркотик, сильнее морфина

Мероприятия проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Что известно об обысках

Следователи работают в рамках сразу нескольких уголовных производств. Подозреваемые могут отвечать за:

  • участие в преступной организации (ст. 255 УК Украины);
  • незаконный оборот наркотиков (ст. 307 УК Украины);
  • отмывание денег (ст. 209 УК Украины).

По словам полиции, документировать деятельность магазинов сети U420 правоохранители начали еще в декабре 2025 года.

Более подробные подробности в пресс-службе полиции пообещали сообщить после завершения всех следственных действий.

В магазинах U420 проводят обыски: что известноФото: Обыски в магазинах U420: что инкриминируют сети (t.me/UA_National_Police)

Напомним, в марте журналисты Bihus.Info получили результаты лабораторного анализа, которые подтвердили: сеть U420 продавала особо опасное вещество под видом "сувениров".

Первые магазины появились в Киеве весной 2025 года, с тех пор сеть разрослась до трех десятков заведений в столице и начала открываться в Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Заведения позиционировали себя как кафешопы для "ценителей продуктов на основе легализованного каннабиса".

Ранее РБК-Украина сообщало озадержании заместителя директора Департамента экологической безопасности "Укрзализныци".

Он требовал 100 тысяч долларов от предпринимателя в Хмельницкой области за "решение вопроса" с демонтажем железнодорожного пути. Чиновника поймали с поличным - в момент получения наличных.

До того в Украине накрыли крупную наркосеть, которая продавала наркотик детям. Речь идет о десятках миллионов гривен заработков каждый месяц.

