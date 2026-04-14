В магазинах U420 проводят обыски: что известно

Во Львове полиция нагрянула с обысками в сеть магазинов U420 - заведения подозревают в торговле наркотиками и отмывании денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Мероприятия проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Что известно об обысках

Следователи работают в рамках сразу нескольких уголовных производств. Подозреваемые могут отвечать за:

участие в преступной организации (ст. 255 УК Украины);

незаконный оборот наркотиков (ст. 307 УК Украины);

отмывание денег (ст. 209 УК Украины).

По словам полиции, документировать деятельность магазинов сети U420 правоохранители начали еще в декабре 2025 года.

Более подробные подробности в пресс-службе полиции пообещали сообщить после завершения всех следственных действий.

Фото: Обыски в магазинах U420: что инкриминируют сети (t.me/UA_National_Police)

Напомним, в марте журналисты Bihus.Info получили результаты лабораторного анализа, которые подтвердили: сеть U420 продавала особо опасное вещество под видом "сувениров".

Первые магазины появились в Киеве весной 2025 года, с тех пор сеть разрослась до трех десятков заведений в столице и начала открываться в Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Заведения позиционировали себя как кафешопы для "ценителей продуктов на основе легализованного каннабиса".