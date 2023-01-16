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МАГАТЕ розширює місію в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює свою місію в Україні для того, аби запобігти виникненню ядерної аварії під час війни Росії проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, що триває. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб надавати допомогу у гарантуванні ядерної безпеки", - написав він.

Нагадаємо, Гроссі збирається цього тижня відвідати Україну. Він забезпечить постійну присутність експертів із ядерної безпеки на всіх об'єктах атомної енергетики країни.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських АЕС.

Окрім того, нещодавно Гроссі заявив, що домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, стає дедалі складніше.

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МАГАТЭАЕСВійна Росії проти України