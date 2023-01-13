Глава МАГАТЕ під час візиту до України забезпечить постійну присутність експертів на АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня приїде до України. Він забезпечить постійну присутність експертів із ядерної безпеки на всіх об'єктах атомної енергетики країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ .

Зазначається, що візит Гроссі значно активізує зусилля МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії під час поточного військового конфлікту.

Зокрема, гендиректор відвідає Южно-Українську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильський майданчик, щоб розпочати роботу місій, що складаються з двох експертів МАГАТЕ на кожному з об'єктів.

МАГАТЕ вже має постійну присутність до чотирьох експертів на найбільшій в Україні Запорізькій АЕС, а найближчими днями група з двох осіб буде розміщена і на Хмельницькій АЕС.

"Оскільки трагічна війна вступає у свій другий рік, ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб запобігти небезпеці серйозної ядерної аварії, яка призведе до ще більших страждань та руйнувань для народу України та інших країн", - заявив Гроссі.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

Крім того, за словами Гроссі, домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, стає дедалі складніше.

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