МАГАТЭ расширяет миссию в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию

"МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта. Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваем работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности", - написал он.

Напомним, Гросси собирается на этой неделе посетить Украину. Он обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС.

Кроме того, недавно Гросси заявил, что договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем оккупантов, становится все сложнее.

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