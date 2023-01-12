Фото: МАГАТЕ розмістить своїх інспекторів на всіх українських АЕС (Getty Images)

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.