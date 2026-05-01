МАГАТЕ направило місію в Україну для перевірки підстанцій АЕС

"МАГАТЕ направило чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій України, які забезпечують стабільну роботу АЕС. Це вже сьома така місія, попередня відбулася раніше цього року", - повідомив Шмигаль.

Команда агентства відвідає 14 електричних підстанцій.

За словами міністра, такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки. Адже взимку Росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи.

"Вдячні МАГАТЕ та особисто Генеральному директору Рафаелю Гроссі за послідовні зусилля, спрямовані на посилення безпеки та реагування на ризики. Окремо дякуємо місіям МАГАТЕ за системну роботу в Україні та постійну присутність на ключових об’єктах", - наголосив Шмигаль.