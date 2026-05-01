МАГАТЕ направило місію в Україну для перевірки підстанцій АЕС

13:40 01.05.2026 Пт
2 хв
Це вже сьома така місія
aimg Тетяна Степанова
Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та міністр енергетики України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)

МАГАТЕ розпочало чергову місію в Україні для оцінки стану електричних підстанцій, які забезпечують роботу атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого віцепрем'єра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

"МАГАТЕ направило чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій України, які забезпечують стабільну роботу АЕС. Це вже сьома така місія, попередня відбулася раніше цього року", - повідомив Шмигаль.

Команда агентства відвідає 14 електричних підстанцій.

За словами міністра, такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки. Адже взимку Росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи.

"Вдячні МАГАТЕ та особисто Генеральному директору Рафаелю Гроссі за послідовні зусилля, спрямовані на посилення безпеки та реагування на ризики. Окремо дякуємо місіям МАГАТЕ за системну роботу в Україні та постійну присутність на ключових об’єктах", - наголосив Шмигаль.

Попередня місія МАГАТЕ

Нагадаємо, під час попередньої місії у лютому цього року інспектори МАГАТЕ були змушені перечікувати російську атаку в укриттях. Тоді експерти МАГАТЕ перевірили 10 підстанцій, які є критично важливими для роботи атомної генерації.

Тільки за тиждень поблизу атомних станцій зафіксували понад 50 дронів.

Взимку удари РФ по енергетичній системі України створили нові серйозні загрози для безпеки діючих атомних електростанцій. Через ризик нестабільного електропостачання МАГАТЕ навіть терміново скликало позачергове засідання у Відні.

