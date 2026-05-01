МАГАТЭ направило миссию в Украину для проверки подстанций АЭС

МАГАТЭ начало очередную миссию в Украине для оценки состояния электрических подстанций, которые обеспечивают работу атомных электростанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
"МАГАТЭ направило очередную миссию для оценки состояния электрических подстанций Украины, которые обеспечивают стабильную работу АЭС. Это уже седьмая такая миссия, предыдущая состоялась ранее в этом году", - сообщил Шмыгаль.
Команда агентства посетит 14 электрических подстанций.
По словам министра, такие оценки позволяют усилить устойчивость энергосистемы и повысить уровень ядерной безопасности. Ведь зимой Россия пыталась разрушить эти подстанции, что угрожало устойчивой работе АЭС и ядерной безопасности Европы.
"Благодарны МАГАТЭ и лично Генеральному директору Рафаэлю Гросси за последовательные усилия, направленные на усиление безопасности и реагирования на риски. Отдельно благодарим миссии МАГАТЭ за системную работу в Украине и постоянное присутствие на ключевых объектах", - отметил Шмыгаль.
Напомним, во время предыдущей миссии в феврале этого года инспекторы МАГАТЭ были вынуждены пережидать российскую атаку в укрытиях. Тогда эксперты МАГАТЭ проверили 10 подстанций, которые являются критически важными для работы атомной генерации.
Только за неделю вблизи атомных станций зафиксировали более 50 дронов.
Зимой удары РФ по энергетической системе Украины создали новые серьезные угрозы для безопасности действующих атомных электростанций. Из-за риска нестабильного электроснабжения МАГАТЭ даже срочно созвало внеочередное заседание в Вене.