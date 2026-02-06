ua en ru
"Ховалися в готелі": інспектори МАГАТЕ стали свідками десятків дронів над АЕС в Україні

Україна, П'ятниця 06 лютого 2026 18:55
UA EN RU
Фото: Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Інспектори МАГАТЕ були змушені перечікувати російську атаку в укриттях під час перевірки українських енергооб'єктів. Тільки за тиждень поблизу атомних станцій зафіксували понад 50 дронів.

Про це заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Агентства.

Удар по мережі та зупинка реактора

За словами Гроссі, через військові дії минулих вихідних в Україні відбулися масові відключення ліній електропередач.

Це спровокувало коливання напруги, через які система захисту автоматично зупинила блок однієї з АЕС, а інші станції були змушені знизити потужність. Чорнобильська АЕС протягом години виживала лише завдяки дизель-генераторам.

Генеральний директор МАГАТЕ наголосив на критичності ситуації.

"Ця остання подія в електромережі України є яскравим нагадуванням про постійні ризики для ядерної безпеки. Для підвищення надійності АЕС та їхньої стійкості до подальших аварій необхідні масштабні ремонтні роботи", - сказав Рафаель Гроссі.

Робота інспекторів під обстрілами

Наразі експерти МАГАТЕ перевіряють 10 підстанцій, які є критично важливими для роботи атомної генерації.

"Робота проходить у надскладних умовах - на Рівненській АЕС інспектори були змушені ховатися в укриттях готелів через атаку дронів", - підкреслив директор МАГАТЕ.

Він додав, що ситуація залишається напруженою через постійну активність безпілотників у зонах спостереження станцій. Тільки минулого тижня поблизу Чорнобильської АЕС було зафіксовано 44 дрони.

Ядерна загроза

Нагадаємо, що удари РФ по енергетичній системі України створили нові серйозні загрози для безпеки діючих атомних електростанцій. Через ризик нестабільного електропостачання МАГАТЕ терміново скликало позачергове засідання у Відні.

Кілька тижнів тому Головне управління розвідки МО України повідомило, що РФ розглядала можливість ударів по стратегічних об’єктах енергосистеми - підстанціях, які підтримують роботу українських атомних станцій.

Мета Кремля - відключення енергоблоків від об’єднаної системи, що залишить цивільне населення без світла та тепла у зимовий період, щоб змусити Україну прийняти капітуляційні умови для завершення війни.

