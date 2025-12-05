Маєте індивідуальний автономер? У МВС пояснили, чому з ним не можна їхати за кордон

Чому ІНЗ не працюють за кордоном

Індивідуальний номерний знак є додатковим - він не замінює стандартні державні номерні знаки, видані під час реєстрації автомобіля.

Для участі в міжнародному дорожньому русі потрібні саме звичайні номери, що відповідають вимогам міжнародних договорів. Якщо автомобіль з ІНЗ виїжджає за кордон, перед поїздкою необхідно встановити стандартні номерні знаки.

На які транспортні засоби можна встановити ІНЗ

Згідно з наказом МВС №174, індивідуальні номери можна виготовити для:

легкових авто;

вантажівок;

автобусів;

мотоциклів, моторолерів і мопедів.

Причепи, напівпричепи та причепи-дачі права на ІНЗ не мають.

Як отримати індивідуальний номерний знак

ІНЗ можна замовити:

через онлайн-сервіс "Кабінет водія";

або у територіальному сервісному центрі МВС.

Комбінація на ІНЗ має бути унікальною та містити:

для легкових авто - від 3 до 8 літер або від 3 до 7 літер і цифр;

для мотоциклів - від 3 до 6 символів.

Після виготовлення власник має звернутися до сервісного центру для перереєстрації авто - у техпаспорт додається позначка про ІНЗ.

Що робити перед поїздкою за кордон

Водіям, які мають індивідуальні номерні знаки та планують подорож за межі України, радять заздалегідь встановити стандартні номери, видані під час реєстрації. Це допоможе уникнути проблем із правоохоронцями та відповідати міжнародним вимогам руху.

Отримати консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках відомства.