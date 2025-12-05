RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Имеете индивидуальный автономер? В МВД объяснили, почему с ним нельзя ехать за границу

Фото: С какими автономерами можно выезжать за границу (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Владельцы авто в Украине могут заказать индивидуальный номерной знак (ИНЗ), но пользоваться им разрешено только внутри страны. Для международных поездок такие знаки не подходят и не признаются за пределами Украины.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Почему ИНЗ не работают за границей

Индивидуальный номерной знак является дополнительным - он не заменяет стандартные государственные номерные знаки, выданные при регистрации автомобиля.

Для участия в международном дорожном движении нужны именно обычные номера, соответствующие требованиям международных договоров. Если автомобиль с ИНЗ выезжает за границу, перед поездкой необходимо установить стандартные номерные знаки.

На какие транспортные средства можно установить ИНЗ

Согласно приказу МВД №174, индивидуальные номера можно изготовить для:

  • легковых авто;
  • грузовиков;
  • автобусов;
  • мотоциклов, мотороллеров и мопедов.

Прицепы, полуприцепы и прицепы-дачи права на ИНЗ не имеют.

Как получить индивидуальный номерной знак

ИНЗ можно заказать:

  • через онлайн-сервис "Кабинет водителя";
  • или в территориальном сервисном центре МВД.

Комбинация на ИНЗ должна быть уникальной и содержать:

  • для легковых авто - от 3 до 8 букв или от 3 до 7 букв и цифр;
  • для мотоциклов - от 3 до 6 символов.

После изготовления владелец должен обратиться в сервисный центр для перерегистрации авто - в техпаспорт добавляется отметка об ИНЗ.

Что делать перед поездкой за границу

Водителям, которые имеют индивидуальные номерные знаки и планируют путешествие за пределы Украины, советуют заранее установить стандартные номера, выданные при регистрации. Это поможет избежать проблем с правоохранителями и соответствовать международным требованиям движения.

Получить консультацию по услугам сервисных центров МВД можно по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах ведомства.

Ранее РБК-Украина писало, в чем разница между платными комбинациями номерных знаков и индивидуальными автономерами. Платные комбинации - это готовые госномера с красивыми цифрами, а индивидуальные номерные знаки - это уникальные надписи, которые автовладелец создает сам и заказывает отдельно.

Напомним, в Кабинете водителя снова работают онлайн-услуги по бронированию номерных знаков на 15 дней и продлению их ответственного хранения. Пользователи могут забронировать желаемый номер или продлить его хранение на 10 дней или месяц, не посещая сервисный центр. Услуги доступны также в приложении "Кабинет водителя" и оформляются онлайн в несколько кликов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныАвтомобильное движениеВодители