Имеете индивидуальный автономер? В МВД объяснили, почему с ним нельзя ехать за границу

Владельцы авто в Украине могут заказать индивидуальный номерной знак (ИНЗ), но пользоваться им разрешено только внутри страны. Для международных поездок такие знаки не подходят и не признаются за пределами Украины.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Индивидуальный номерной знак является дополнительным - он не заменяет стандартные государственные номерные знаки, выданные при регистрации автомобиля.
Для участия в международном дорожном движении нужны именно обычные номера, соответствующие требованиям международных договоров. Если автомобиль с ИНЗ выезжает за границу, перед поездкой необходимо установить стандартные номерные знаки.
Согласно приказу МВД №174, индивидуальные номера можно изготовить для:
Прицепы, полуприцепы и прицепы-дачи права на ИНЗ не имеют.
ИНЗ можно заказать:
Комбинация на ИНЗ должна быть уникальной и содержать:
После изготовления владелец должен обратиться в сервисный центр для перерегистрации авто - в техпаспорт добавляется отметка об ИНЗ.
Водителям, которые имеют индивидуальные номерные знаки и планируют путешествие за пределы Украины, советуют заранее установить стандартные номера, выданные при регистрации. Это поможет избежать проблем с правоохранителями и соответствовать международным требованиям движения.
Получить консультацию по услугам сервисных центров МВД можно по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах ведомства.
Ранее РБК-Украина писало, в чем разница между платными комбинациями номерных знаков и индивидуальными автономерами. Платные комбинации - это готовые госномера с красивыми цифрами, а индивидуальные номерные знаки - это уникальные надписи, которые автовладелец создает сам и заказывает отдельно.
Напомним, в Кабинете водителя снова работают онлайн-услуги по бронированию номерных знаков на 15 дней и продлению их ответственного хранения. Пользователи могут забронировать желаемый номер или продлить его хранение на 10 дней или месяц, не посещая сервисный центр. Услуги доступны также в приложении "Кабинет водителя" и оформляются онлайн в несколько кликов.