Маєте електромобіль, але живете в квартирі? Як заряджати його вдома безпечно й законно

Чому заряджати авто через подовжувач не можна

Українцям розповіли, що споживачі часто звертаються до ПрАТ "Львівобленерго" із питанням: "Чи можна заряджати електромобілі подовжувачами з квартир багатоквартирного будинку?".

Саме тому енергетики надали детальне роз'яснення щодо зарядки електромобілів із квартир.

Перш за все, громадянам нагадали, що "Львівобленерго" не обслуговує внутрішньобудикнові електромережі.

Адже це прерогатива управителя будинку - комунального підприємства, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) тощо.

У "Львівобленерго" розповіли, як мешканцям квартир заряджати електрокари законно (інфографіка: facebook.com/lvivoblenergo)

Проте додатково українцям повідомили, що використовувати подовжувачі для зарядки електромобілів не можна, оскільки це:

не тільки є порушенням правил пожежної безпеки;

але й може призвести до пожежі.

Про що саме йдеться у Правилах пожежної безпеки

У "Львівобленерго" розповіли, що Правила пожежної безпеки в Україні (затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ №1417 від 30.12.2014), забороняють:

використовувати саморобні подовжувачі;

використовувати такі пристої, що не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок (затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості №476 від 21.07.2017).

Як заряджати електромобілі безпечно й законно

Згідно з інформацією "Львівобленерго", питання зарядки електромобілів біля багатоквартирних будинків врегульовано чинним законодавством України.

Зокрема статтею 16 закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Згідно з нею, саме ОСББ облаштовує на прибудинковій території місця для стоянки автомобілів, які обладнані станціями зарядки.

При цьому загальними зборами ОСББ затверджуються:

порядок користування такими станціями зарядки електромобілів;

компенсація відповідних видатків.

Публікація "Львівобленерго" (скриншот: facebook.com/lvivoblenergo)

Крім того, має бути облаштований окремий облік електричної енергії (електролічильник), спожитої такими станціями зарядки електромобілів.

"Відтак, аби впорядкувати заряджання електромобілів біля багатоквартирних будинків, мешканцям необхідно звернутися до свого ОСББ", - підсумували у "Львівобленерго".