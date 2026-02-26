Маєте електромобіль, але живете в квартирі? Як заряджати його вдома безпечно й законно

Мешканцям багатоповерхівок пояснили правила зарядки електрокарів на прибудинковій території та ризики використання для цього подовжувачів із квартир.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ПрАТ "Львівобленерго" у Facebook.
Українцям розповіли, що споживачі часто звертаються до ПрАТ "Львівобленерго" із питанням: "Чи можна заряджати електромобілі подовжувачами з квартир багатоквартирного будинку?".
Саме тому енергетики надали детальне роз'яснення щодо зарядки електромобілів із квартир.
Перш за все, громадянам нагадали, що "Львівобленерго" не обслуговує внутрішньобудикнові електромережі.
Адже це прерогатива управителя будинку - комунального підприємства, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) тощо.
Проте додатково українцям повідомили, що використовувати подовжувачі для зарядки електромобілів не можна, оскільки це:
У "Львівобленерго" розповіли, що Правила пожежної безпеки в Україні (затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ №1417 від 30.12.2014), забороняють:
Згідно з інформацією "Львівобленерго", питання зарядки електромобілів біля багатоквартирних будинків врегульовано чинним законодавством України.
Зокрема статтею 16 закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".
Згідно з нею, саме ОСББ облаштовує на прибудинковій території місця для стоянки автомобілів, які обладнані станціями зарядки.
При цьому загальними зборами ОСББ затверджуються:
Крім того, має бути облаштований окремий облік електричної енергії (електролічильник), спожитої такими станціями зарядки електромобілів.
"Відтак, аби впорядкувати заряджання електромобілів біля багатоквартирних будинків, мешканцям необхідно звернутися до свого ОСББ", - підсумували у "Львівобленерго".
