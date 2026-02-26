UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Маєте електромобіль, але живете в квартирі? Як заряджати його вдома безпечно й законно

У деяких випадках зарядка електромобіля може стати цілим випробуванням (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мешканцям багатоповерхівок пояснили правила зарядки електрокарів на прибудинковій території та ризики використання для цього подовжувачів із квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ПрАТ "Львівобленерго" у Facebook.

Читайте також: Доступ до розетки - 80% успіху: бліц з експертом про реалії електромобілів в Україні

Чому заряджати авто через подовжувач не можна

Українцям розповіли, що споживачі часто звертаються до ПрАТ "Львівобленерго" із питанням: "Чи можна заряджати електромобілі подовжувачами з квартир багатоквартирного будинку?".

Саме тому енергетики надали детальне роз'яснення щодо зарядки електромобілів із квартир.

Перш за все, громадянам нагадали, що "Львівобленерго" не обслуговує внутрішньобудикнові електромережі.

Адже це прерогатива управителя будинку - комунального підприємства, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) тощо.

У "Львівобленерго" розповіли, як мешканцям квартир заряджати електрокари законно (інфографіка: facebook.com/lvivoblenergo)

Проте додатково українцям повідомили, що використовувати подовжувачі для зарядки електромобілів не можна, оскільки це:

  • не тільки є порушенням правил пожежної безпеки;
  • але й може призвести до пожежі.

Про що саме йдеться у Правилах пожежної безпеки

У "Львівобленерго" розповіли, що  Правила пожежної безпеки в Україні (затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ №1417 від 30.12.2014), забороняють:

  • використовувати саморобні подовжувачі;
  • використовувати такі пристої, що не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок (затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості №476 від 21.07.2017).

Як заряджати електромобілі безпечно й законно

Згідно з інформацією "Львівобленерго", питання зарядки електромобілів біля багатоквартирних будинків врегульовано чинним законодавством України. 

Зокрема статтею 16 закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Згідно з нею, саме ОСББ облаштовує на прибудинковій території місця для стоянки автомобілів, які обладнані станціями зарядки.

При цьому загальними зборами ОСББ затверджуються:

  • порядок користування такими станціями зарядки електромобілів;
  • компенсація відповідних видатків.

Публікація "Львівобленерго" (скриншот: facebook.com/lvivoblenergo)

Крім того, має бути облаштований окремий облік електричної енергії (електролічильник), спожитої такими станціями зарядки електромобілів.

"Відтак, аби впорядкувати заряджання електромобілів біля багатоквартирних будинків, мешканцям необхідно звернутися до свого ОСББ", - підсумували у "Львівобленерго".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про справжні перспективи ремонту електромобіля після кількох років експлуатації.

Крім того, ми пояснювали, що буде, якщо заїхати на "електричці" в калюжу та скільки реально служить електромобіль в українських умовах.

Читайте також, чи варто купувати електромобіль під час блекаутів.

РозеткаподовжувачЛьвовоблэнергоЕлектроенергіяЖитлоЕлектромобіліАвтомобільний рухПоради водіямКвартириЕнергетикиЗарядка