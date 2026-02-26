Имеете электромобиль, но живете в квартире? Как заряжать его дома безопасно и законно

Жителям многоэтажек объяснили правила зарядки электрокаров на придомовой территории и риски использования для этого удлинителей из квартир.
Украинцам рассказали, что потребители часто обращаются в ЧАО "Львовоблэнерго" с вопросом: "Можно ли заряжать электромобили удлинителями из квартир многоквартирного дома?".
Именно поэтому энергетики предоставили подробное разъяснение насчет зарядки электромобилей из квартир.
Прежде всего, гражданам напомнили, что "Львовоблэнерго" не обслуживает внутридомовые электросети.
Ведь это прерогатива управляющего домом - коммунального предприятия, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и т.п.
Однако дополнительно украинцам сообщили, что использовать удлинители для зарядки электромобилей нельзя, поскольку это:
В "Львовоблэнерго" рассказали, что Правила пожарной безопасности в Украине (утвержденные приказом Министерства внутренних дел №1417 от 30.12.2014), запрещают:
Согласно информации "Львовоблэнерго", вопрос зарядки электромобилей возле многоквартирных домов урегулирован действующим законодательством Украины.
В частности статьей 16 закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома".
Согласно ей, именно ОСМД обустраивает на придомовой территории места для стоянки автомобилей, которые оборудованы станциями зарядки.
При этом общим собранием ОСМД утверждаются:
Кроме того, должен быть обустроен отдельный учет электрической энергии (электросчетчик), потребленной такими станциями зарядки электромобилей.
"Следовательно, чтобы упорядочить зарядки электромобилей возле многоквартирных домов, жителям необходимо обратиться к своему ОСМД", - подытожили в "Львовоблэнерго".
