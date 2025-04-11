Що зламається у електромобілі: руйнуємо міфи про сервіс та ремонт

Один з проголошених плюсів електромобілів, який при покупці взяли до уваги численні власники – простота конструкції і безвідмовність. Наскільки це буде правдою, коли електромобіль перейде в категорію немолодих машин?

Щодо надійності і довговічності електромобілів у власників завжди були особливі сподівання. Адже сама по собі машина на батареях позиціонується як дешева в утриманні, та й їхні палки прихильники довго роздмухували міфи про те, що коли в машини немає бензинового (дизельного) двигуна, вона не потребуватиме сервісу протягом багатьох років. Журналісти РБК-Україна Авто спілкувались з інженерами та механіками СТО, де ремонтують батарейні машини.

Якого сервісу потребує електромобіль

Те, що всередині електромобіля менше рухомих деталей, правда, адже електромотор має менше складових. Але не слід забувати, що у будь-якого транспорту є цілий перелік інших систем, які час від часу потребують уваги. Йдеться про зношення витратних деталей підвіски та гальм, заміну вузлів рульового управління, дрібні поламки обладнання салону тощо.

Проте як не дивно, середньостатистичний електромобіль, навіть найсучаснішого покоління, не може не мати власних, суто електромобільних проблем, що стосуються саме електрики та електроніки. Подаємо їх у порядку частоти звернення клієнтів на профільні СТО.

Скарги на батарею та електронні блоки. Найчастіше причина поганої віддачі батареї, затримки із зарядкою, падіння швидкості машини і її прискорення пов’язані з перегрівом – самої батареї та супутніх модулів. На СТО, що спеціалізуються на електромобілях, знають, як відновити порушену систему охолодження або усунути проблему перегріву блоків батарей та електронних модулів.

Деградація батареї. Дуже часто дрібні негаразди з тяговим акумулятором насправді є першим сигналом старіння його елементів. Набагато рідше трапляються відмови блоків, які обслуговують цю батарею – наприклад, в першу чергу йдеться про так звану плату захисту (BMS).

Електромотор. Правда, що в ньому менше деталей, ніж у бензиновому чи дизельному, і неправда, що через це у ньому "немає чому ламатись". Є, і при тому достатньо багато, адже будь-який електромотор зношується і потребує ремонту. На ходу це відчувається, наприклад, як ривки і сторонні шуми.

Система охолодження. У дешевих моделей цієї системи немає (що теж не дуже добре), а там, де вона є, власник з часом має повний комплект звичайних автомобільних проблем: приховане підтікання антифризу, пориви патрубків, засмічення радіатора тощо.

Кондиціонер. Дивно, що кліматична установка ламається частіше, ніж деякі інші системи електромобіля, адже "кондишен" та пічку власники електромобілів намагаються вмикати якомога рідше. Оригінальний тут тільки компресор з електроприводом, тож проблеми звичні: протічки холодоагента через розгерметизацію системи, поламка датчиків тиску і температури, механічні та електричні несправності у блоці керування.

Трансмісія. Так, трансмісія електромобіля значно простіша за будь-яку трансмісію машини з ДВЗ. Але такі закони механіки: там, де є шестерні і підшипники, вони колись загудуть, і там, де є олива, вона колись потече назовні. Між іншим, поширена причина передчасних проблем з редуктором приводу – прострочення заміни оливи і надто енергійний стиль керування.

Електропроводка. Дротів в електромобіля дуже багато, причому є і високовольтна частина (щоб ви розуміли, 400 вольт). Дроти перетираються, ламаються і "коротять", контакти в роз’ємах окислюються. Іноді відгнивають контакти високовольтних дротів, іноді ламаються їхні вимикачі. Провини власника тут зазвичай немає, здебільшого причина в якості ізоляції, матеріалах ущільнювачів штекерів та покритті контактів – одне слово, проблеми в першу чергу вікові.



Коротко

Зважаючи на кількість електромобілів, мережа СТО, де не бояться приймати їх в роботу, в Україні доволі розвинена. Тим більше що багато які проблеми можна справді вирішувати у звичайних майстернях. Інша справа, коли потребує уваги електрика чи електроніка батарейного авто – для рішення таких проблем слід звертатися тільки на спеціалізовані сервіси. Специфіка електротехніки така, що певні неправильні дії сервісмена можуть запрограмувати в машині відкладену несправність – яка, звісно ж, проявиться в незручний момент, десь далеко від дому, а то й взагалі від цивілізації.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.