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"Маємо справу з деморалізованими людьми". У Польщі не виключають провокацій "вагнерівців"

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Найманці ПВК "Вагнера", яких перемістили на територію Білорусі після спроби заколоту в Росії, можуть здійснювати провокації. Тому Польща прийняла рішення посилити захист свого східного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака в ефірі TVP Info.

"Пам'ятаймо, що ми можемо мати справу з провокаціями групи "Вагнера", - сказав Блащак.

Він наголосив, що "вагнерівці" деморалізовані люди, які мають бойовий досвід.

"Це дуже небезпечна група", - додав глава Міноборони Польщі.

Міністр підкреслив, що в разі небезпечної ситуації кордон з Білоруссю буде міцним бар’єром, який не призведе до успіху наступної гібридної операції Білорусі та РФ.

На запитання, до чого готуватися, Блащак відповів, що не може про все говорити.

Переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Бунт лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який він вчинив на вихідних у Росії, завершився домовленостями з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина із частиною найманців до Білорусі.

27 червня стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" знаходиться на території Білорусі. При цьому Лукашенко заявив про бажання прийняти найманців Пригожина до складу своєї армії.

За даними ЗМІ, Росія може використати бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі для диверсійних місій.

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення, та що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з точки зору безпеки.

Польща також приводила свою армію у підвищену боєздатність під час перевороту Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

До того ж у Польщі ухвалили рішення укріпити кордон з Білоруссю через переміщення до країни найманців ПВК "Вагнера".

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс готовий захищатися від Білорусі та Росії.

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БілорусьПольщаПВК ВагнераЄвген Пригожин