"Имеем дело с деморализованными людьми". В Польше не исключают провокаций "вагнеровцев"

"Давайте помнить, что мы можем иметь дело с провокациями группы "Вагнера", - сказал Блащак.

Он подчеркнул, что "вагнеровцы" деморализованные люди, имеющие боевой опыт.

"Это очень опасная группа", - добавил глава Минобороны Польши.

Министр подчеркнул, что в случае опасной ситуации граница с Беларусью будет крепким барьером, который не приведет к успеху последующей гибридной операции Беларуси и РФ.

На вопрос, к чему готовиться, Блащак ответил, что не может обо всем говорить.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Бунт лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об уходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

27 июня стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" находится на территории Беларуси. При этом Лукашенко заявил о желании принять наемников Пригожина в состав своей армии.

По данным СМИ, Россия может использовать боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси для диверсионных миссий.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Североатлантического союза. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

К тому же, в Польше приняли решение укрепить границу с Беларусью из-за перемещения в страну наемников ЧВК "Вагнера".

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России.