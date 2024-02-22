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Маємо розуміння, хто є спільним ворогом. Кулеба обговорив в Варшаві протести на кордоні

Четвер 22 лютого 2024 17:06
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Маємо розуміння, хто є спільним ворогом. Кулеба обговорив в Варшаві протести на кордоні Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, сьогодні, 22 лютого, зустрівся у Варшаві з керівником Кабінету премʼєр-міністра Польщі Павлем Грасем і головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови МЗС України.

Як відзначив Кулеба, уряди України та Польщі налаштовані на вирішення проблемних питань щодо протестів на кордоні. Водночас він привітав рішення, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну.

Маємо розуміння, хто є спільним ворогом. Кулеба обговорив в Варшаві протести на кордоні

Фото: Кулеба обговорив в Варшаві протести на кордоні (twitter.com/DmytroKuleba)

"Обговорили також подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань. У Києві і Варшаві є чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом", - додав міністр.

Ситуація на кордоні України та Польщі

З листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вже у січні кордон вдалось розблокувати після підписання між перевізниками й польським урядом угоди.

У лютому протести на кордоні знову відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Вчора, 21 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Туск, своєю чергою, анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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