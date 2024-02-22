Україна та Польща зустрінуться у Варшаві через блокаду кордону. Туск назвав дату

Україна та Польща зустрінуться у Варшаві для вирішення питання щодо блокади кордону, яка вже триває майже два тижні. Зустріч пройде 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, пише Polskieradio24 .

"28 березня у Варшаві відбудеться зустріч з українським урядом", - сказав він.

За його словами, польський уряд "буде шукати захисні рішення для польських фермерів", при цьому, як внутрішніми методами, так і шляхом використання національних фондів, а також шляхом подальших переговорів з Україною та ЄС.

"Тут на мене можуть розраховувати польські фермери", - запевнив прем’єр.

Туск додав, що уряд хоче встановити лінію компромісу та домовленості з протестуючими фермерами, яка б їх влаштовувала та дозволяла припинити протести.

Голова польського уряду наголосив, що "ми не можемо дозволити тим, хто відкрито й активно служить путінській пропаганді, скористатися протестом фермерів на кордоні з Україною, будь-яка така підтримка наративу Путіна є державною зрадою, ми цього не потерпимо".

Водночас Туск також закликав розділити обидва питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, тобто беззаперечну підтримку України та захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

Блокада кордону з Україною

9 лютого польські фермери знову заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. На даний момент заблокованими залишаються шість напрямків на кордоні з Україною. У черзі на території Польщі стоять кілька тисяч вантажівок. У ДПСУ раніше не відкидали, що польські фермери не пропускають і гуманітарні вантажі.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до Туська із пропозицією зустрітися на кордоні. У свою чергу, раніше у Дуди заявили, що підтримують ідею зустрічі, але не готові відповісти, чи буде президент і чи пройде ця зустріч на кордоні.

Зазначимо, уряд Польщі проведе переговори із фермерами у понеділок, 26 лютого. Якщо вони відбудуться, це буде прецедент, якого не було 30 років.