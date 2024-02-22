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Есть понимание, кто является общим врагом. Кулеба обсудил в Варшаве протесты на границе

Четверг 22 февраля 2024 17:06
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Есть понимание, кто является общим врагом. Кулеба обсудил в Варшаве протесты на границе Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба, сегодня, 22 февраля, встретился в Варшаве с руководителем Кабинета премьер-министра Польши Павлом Грасем и главой Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД Украины.

Как отметил Кулеба, правительства Украины и Польши настроены на решение проблемных вопросов по протестам на границе. В то же время, он приветствовал решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину.

Есть понимание, кто является общим врагом. Кулеба обсудил в Варшаве протесты на границе

Фото: Кулеба обсудил в Варшаве протесты на границе (twitter.com/DmytroKuleba)

"Обсудили также дальнейшие совместные усилия для наращивания военных поставок. В Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом", - добавил министр.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Уже в январе границу удалось разблокировать после подписания между перевозчиками и правительством польского соглашения.

В феврале протесты на границе снова возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Дональду Туску встретиться на границе.

Туск, в свою очередь, анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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