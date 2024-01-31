Маємо прогрес в питані російських активів, очікуємо на дієві рішення, - Шмигаль

Україна у діалозі з партнерами має значний прогрес щодо заморожених активів Росії. Зокрема очікуємо на дієві рішення з боку союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час Міжнародного довкіллєвого форуму "United for Nature. Agenda for Ukraine".
Для України важливо те, щоб країна-терорист Росія заплатила за розв'язану війну проти нашої країни, а також її наслідки. Київ розраховує на підтримку світу не лише в питанні оцінки збитків, але й у питанні отримання компенсації, у тому ж числі шляхом конфіскації активів ворога.
"У діалозі з партнерами щодо цього маємо значний прогрес, очікуємо на дієві рішення з боку Європейського союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси Російської Федерації на допомогу Україні. Це буде важливий прецедент глобального масштабу, будь-який агресором знатиме, що рано чи пізно, він заплатить за заподіяну шкоду", - заявив Шмигаль.
Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів країни-агресора на окремий рахунок.
Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України.Такий план нібито мають намір узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що країни Заходу наблизилися до конфіскації активів РФ.
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