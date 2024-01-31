Имеем прогресс в вопросе российских активов, ожидаем действенных решений, - Шмыгаль

Для Украины важно то, чтобы страна-террорист Россия заплатила за развязанную войну против нашей страны, а также ее последствия. Киев рассчитывает на поддержку мира не только в вопросе оценки убытков, но и в вопросе получения компенсации, в том же числе путем конфискации активов врага.

"В диалоге с партнерами по этому поводу имеем значительный прогресс, ожидаем действенные решения со стороны Европейского союза, США и других стран, которые позволят направить ресурсы Российской Федерации на помощь Украине. Это будет важный прецедент глобального масштаба, любой агрессором будет знать, что рано или поздно, он заплатит за причиненный вред", - заявил Шмыгаль.

Конфискация активов РФ в пользу Украины

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов страны-агрессора на отдельный счет.

В конце 2023 года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Такой план намерены согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада приблизились к конфискации активов РФ.