Маємо прогрес в питані російських активів, очікуємо на дієві рішення, - Шмигаль

Україна у діалозі з партнерами має значний прогрес щодо заморожених активів Росії. Зокрема очікуємо на дієві рішення з боку союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час Міжнародного довкіллєвого форуму " United for Nature. Agenda for Ukraine ".

Для України важливо те, щоб країна-терорист Росія заплатила за розв'язану війну проти нашої країни, а також її наслідки. Київ розраховує на підтримку світу не лише в питанні оцінки збитків, але й у питанні отримання компенсації, у тому ж числі шляхом конфіскації активів ворога.

"У діалозі з партнерами щодо цього маємо значний прогрес, очікуємо на дієві рішення з боку Європейського союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси Російської Федерації на допомогу Україні. Це буде важливий прецедент глобального масштабу, будь-який агресором знатиме, що рано чи пізно, він заплатить за заподіяну шкоду", - заявив Шмигаль.

Конфіскація активів РФ на користь України

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів країни-агресора на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України.Такий план нібито мають намір узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що країни Заходу наблизилися до конфіскації активів РФ.