Имеем прогресс в вопросе российских активов, ожидаем действенных решений, - Шмыгаль
Украина в диалоге с партнерами имеет значительный прогресс по замороженным активам России. В частности ожидаем действенных решений со стороны союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время Международного окружающего форума "United for Nature. Agenda for Ukraine".
Для Украины важно то, чтобы страна-террорист Россия заплатила за развязанную войну против нашей страны, а также ее последствия. Киев рассчитывает на поддержку мира не только в вопросе оценки убытков, но и в вопросе получения компенсации, в том же числе путем конфискации активов врага.
"В диалоге с партнерами по этому поводу имеем значительный прогресс, ожидаем действенные решения со стороны Европейского союза, США и других стран, которые позволят направить ресурсы Российской Федерации на помощь Украине. Это будет важный прецедент глобального масштаба, любой агрессором будет знать, что рано или поздно, он заплатит за причиненный вред", - заявил Шмыгаль.
Конфискация активов РФ в пользу Украины
Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов страны-агрессора на отдельный счет.
В конце 2023 года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Такой план намерены согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских оккупантов.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада приблизились к конфискации активов РФ.
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