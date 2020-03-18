В мае будет проведена индексация пенсий, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Индексацию пенсий проведут с 1 мая

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда правительство начнет индексацию пенсий украинцам в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, уже начиная с 1 мая украинское правительство начнет индексацию пенсий. А уже с 1 апреля украинские пенсионеры начнут получать дополнительную помощь в размере 1 тыс. гривен в связи с пандемией коронавируса.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - заявил президент.

Обращение Владимира Зеленского по противодействию коронавирус. Президент Украины доложил о ситуации по противодействию коронавирус, сообщив, что по состоянию на утро 18 марта в стране зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Владимир Зеленский отметил, что у нас вирус распространяется не так быстро, как в Европе, попутно призвав не верить фейкам и использовать информацию только из официальных источников – страниц Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины. Кроме того, Глава государства напомнил, что для подготовки учеников к ВНО запущены ежедневные трансляции онлайн-уроков. Их можно посмотреть на телеканале «Рада», а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины: http://bit.ly/33uKwus Напоследок Президент еще раз призвал всех украинцев без лишней надобности не выходить на улицу, посоветовав ряд интересных Интернет-ресурсов с виртуальными турами украинскими музеями. В частности: • виртуальные туры музеями под открытым небом: http://bit.ly/2U1qHHZ • 25 музеев Львовщины, которые можно посетить онлайн: http://bit.ly/392wqkO • виртуальные экскурсии свыше 20 музеями всей Украины: http://bit.ly/3d9XTEG Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 18 марта 2020 г.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что правительство во время карантина из-за пандемии коронавируса подготовило дополнительные выплаты пенсионерам с низким уровнем дохода. Граждане с пенсией ниже 5 тысяч гривен единоразово получат дополнительную тысячу гривен.

Кроме того, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что правительство с 1 апреля планирует начать работу над вопросом индексации пенсий. Она добавила, что в течение года 11 млн пенсионеров получат выплаты.

Накануне, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров проведет индексацию пенсий в этом году.