У травні буде проведено індексацію пенсій, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Індексацію пенсій проведуть з 1 травня

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли уряд розпочне індексацію пенсій українцям у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента в Facebook.

За словами Зеленського, вже починаючи з 1 травня український уряд розпочне індексацію пенсій. А вже з 1 квітня українські пенсіонери почнуть отримувати додаткову допомогу в розмірі 1 тис. гривень у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим пенсіонерам, які мають пенсію меншу за 5 тисяч гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій", - заявив президент.

Звернення Володимира Зеленського щодо протидії коронавірусу. Президент України доповів про ситуацію щодо протидії коронавірусу, повідомивши, що станом на ранок 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19. Володимир Зеленський зазначив, що в нас вірус поширюється не так швидко, як у Європі, принагідно закликавши не вірити фейкам і використовувати інформацію лише з офіційних джерел – сторінок МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України. Крім того, Глава держави нагадав, що для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. Їх можна переглянути на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України: http://bit.ly/33uKwus Насамкінець Президент вкотре закликав усіх українців без зайвої потреби не виходити на вулицю, порадивши низку цікавих Інтернет-ресурсів із віртуальними турами українськими музеями. Зокрема: • віртуальні тури музеями просто неба: http://bit.ly/2U1qHHZ • 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн: http://bit.ly/392wqkO • віртуальні екскурсії понад 20 музеями всієї України: http://bit.ly/3d9XTEG Опубліковано Офіс Президента України Середа, 18 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що уряд під час карантину через пандемію коронавірусу підготував додаткові виплати пенсіонерам із низьким рівнем доходу. Громадяни з пенсією нижче 5 тисяч гривень одноразово отримають додаткову тисячу гривень.

Крім того, міністр з соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що уряд з 1 квітня планує почати роботу над питанням індексації пенсій. Вона додала, що протягом року 11 млн пенсіонерів отримають виплати.

Напередодні, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій в цьому році.