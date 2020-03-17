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Правительство доплатит 1000 гривен пенсионерам с низким доходом, - Зеленский

Новости » Экономика     17.03.2020 - 01:45
Правительство доплатит 1000 гривен пенсионерам с низким доходом, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Выплаты подготовят для всех, у кого пенсия ниже 5 тысяч гривен

Кабинет министров Украины во время карантина в связи с коронавирусом должен подготовить дополнительные выплаты пенсионерам с низким уровнем дохода. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, речь идет о тех пожилых людях, которые получают пенсии ниже 5 тысяч гривен.

"Я сегодня обратился к нашему правительству и мы уже это сделаем в ближайшие дни. Отдельно для пожилых людей, особенно для пенсионеров, которые например получают пенсию 5 тысяч гривен и меньше - мы обязательно добавим отдельно 1000 гривен", - заявил президент.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что правительство теперь должно посчитать, какая это сумма. По словам Зеленского, предварительно нужно 10 миллиардов.

Напомним, Кабинет министров ужесточил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине. Так, с 17 марта прекращает работу метрополитен в Киеве, Днепре и Харькове. А с 18 числа будет приостановлено транспортное сообщение между городами. Все ТРЦ будут закрыты.

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