У Мадяра заговорили про умову для зустрічі з Зеленським

Як заявили речники угорського уряду, можливість для особистих переговорів з'явиться, якщо Україна виконає вимоги, які висунув угорський уряд, зокрема "дасть угорцям, які проживають в Україні, можливість реалізувати належні їм права".

Наразі між сторонами тривають технічні консультації. У разі прогресу на цьому рівні може відбутися зустріч вищого рівня, зазначили в уряді Угорщини.

За даними медіа, згідно з планами, це може відбутися в Берегове, Закарпаття.