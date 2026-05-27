У Мадяра заговорили про умову для зустрічі з Зеленським

Дату зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським досі не призначено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.
Як заявили речники угорського уряду, можливість для особистих переговорів з'явиться, якщо Україна виконає вимоги, які висунув угорський уряд, зокрема "дасть угорцям, які проживають в Україні, можливість реалізувати належні їм права".
Наразі між сторонами тривають технічні консультації. У разі прогресу на цьому рівні може відбутися зустріч вищого рівня, зазначили в уряді Угорщини.
За даними медіа, згідно з планами, це може відбутися в Берегове, Закарпаття.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 травня Україна та Угорщина дали старт двостороннім консультаціям на експертному рівні. Сторони зосередилися на питаннях добросусідських відносин, захисту прав нацменшин та просування України на шляху до членства в ЄС.
Згодом глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що зустріч Зеленського з Мадяром відбудеться у місці й час, які узгодять дипломатичні канали. За його словами, переговорні команди вже сформовано з обох боків, а перший раунд консультацій тривав понад шість годин і завершився прогресом.