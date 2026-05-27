В Угорщині скасували рішення Орбана про вихід країни з МКС

14:20 27.05.2026 Ср
2 хв
Угорщина мала вийти із МКС 2 червня
aimg Тетяна Степанова
В Угорщині скасували рішення Орбана про вихід країни з МКС Фото: прем'єр-міністр Угорщини Перет Мадяр (Getty Images)
Парламент Угорщини схвалив закон, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Рішення було ініційоване у 2025 році колишнім урядом Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

За скасування рішення Орбана проголосували 133 депутати від партії "Тиса", 37 депутатів від "Фідес-KDNP" проголосували проти, а 5 депутатів від "Мі Хазанк" утрималися.

Рішення набере чинності наступного дня після опублікування закону.

Уряд уже висловив свій намір у резолюції минулого тижня зупинити процес виходу, розпочатий на підставі рішення попереднього уряду Орбана.

Новий прем'єр Петер Мадяр від імені уряду подав законопроєкт до парламенту у вівторок, 26 травня.

Він обґрунтував пропозицію тим, що "для збереження міжнародного миру та безпеки і захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найтяжчих міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі".

На думку Мадяра, для цього необхідно зберегти участь Угорщини в Статуті Міжнародного кримінального суду.

Вихід Угорщини з МКС

Нагадаємо, раніше Угорщина виступала із різкою критикою на адресу МКС через видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта, яких суд підозрює у воєнних злочинах у Секторі Газа.

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно заявляв, що країна не виконуватиме це рішення міжнародної інстанції. Він навіть прийняв рішення про вихід Угорщини з МКС.

У квітні 2025 року парламент Угорщини підтримав вихід країни з МКС.

Однак минулого тижня стало відомо, що новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром офіційно відмовився від планів щодо виходу з юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

