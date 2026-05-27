В Угорщині скасували рішення Орбана про вихід країни з МКС

Парламент Угорщини схвалив закон, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Рішення було ініційоване у 2025 році колишнім урядом Віктора Орбана.

За скасування рішення Орбана проголосували 133 депутати від партії "Тиса", 37 депутатів від "Фідес-KDNP" проголосували проти, а 5 депутатів від "Мі Хазанк" утрималися. Рішення набере чинності наступного дня після опублікування закону. Уряд уже висловив свій намір у резолюції минулого тижня зупинити процес виходу, розпочатий на підставі рішення попереднього уряду Орбана. Новий прем'єр Петер Мадяр від імені уряду подав законопроєкт до парламенту у вівторок, 26 травня. Він обґрунтував пропозицію тим, що "для збереження міжнародного миру та безпеки і захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найтяжчих міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі". На думку Мадяра, для цього необхідно зберегти участь Угорщини в Статуті Міжнародного кримінального суду.