У Мадьяра заговорили об условии для встречи с Зеленским

17:43 27.05.2026 Ср
1 мин
С чем канцелярия венгерского премьера связывает встречу лидеров?
aimg Валерия Абабина
Фото: Премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)

Дата встречи премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не назначена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

Как заявили спикеры венгерского правительства, возможность для личных переговоров появится, если Украина выполнит требования, которые выдвинуло венгерское правительство, в частности "даст венграм, проживающим в Украине, возможность реализовать принадлежащие им права".

Сейчас между сторонами продолжаются технические консультации. В случае прогресса на этом уровне может состояться встреча высшего уровня, отметили в правительстве Венгрии.

По данным медиа, согласно планам, это может произойти в Берегово, Закарпатье.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 мая Украина и Венгрия дали старт двусторонним консультациям на экспертном уровне. Стороны сосредоточились на вопросах добрососедских отношений, защиты прав нацменьшинств и продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

Впоследствии глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского с Мадьяром состоится в месте и время, которые согласуют дипломатические каналы. По его словам, переговорные команды уже сформированы с обеих сторон, а первый раунд консультаций длился более шести часов и завершился прогрессом.

