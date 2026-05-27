У Мадьяра заговорили об условии для встречи с Зеленским

Как заявили спикеры венгерского правительства, возможность для личных переговоров появится, если Украина выполнит требования, которые выдвинуло венгерское правительство, в частности "даст венграм, проживающим в Украине, возможность реализовать принадлежащие им права".

Сейчас между сторонами продолжаются технические консультации. В случае прогресса на этом уровне может состояться встреча высшего уровня, отметили в правительстве Венгрии.

По данным медиа, согласно планам, это может произойти в Берегово, Закарпатье.