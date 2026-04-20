Мадьяр сделал заявление о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

Победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр очертил свою позицию по Украине, ЕС и нефтепроводу "Дружба", заявив, что не согласится ни на какое давление в этих вопросах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание 444.hu .

Во время пресс-конференции он прокомментировал вопрос возможного возобновления транспортировки нефти через этот маршрут и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, ситуация вокруг нефтепровода не является политической игрой. Он отметил, что если "Дружба" пригодна для транспортировки, то ее нужно запускать, чтобы Россия могла возобновить поставки нефти в Венгрию.

Мадьяр также подчеркнул, что не поддастся шантажу, и европейские лидеры, по его мнению, тоже не пойдут на это.

Он также отметил, что если транспортировка начнется, то не будет оснований препятствовать предоставлению кредита на 90 млрд евро.