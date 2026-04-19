Зеленський хоче обговорити з Мадяром гроші "Ощадбанку"

23:15 19.04.2026 Нд
Президент України заявив, що Орбан "вкрав" ці гроші
Зеленський хоче обговорити з Мадяром гроші "Ощадбанку" Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна хоче повернути гроші "Ощадбанку", які були затримані в Угорщині. Це планується обговорити з лідером угорської партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах, Петером Мадяром.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в етері телемарафону.

"Гроші хотілось би повернути. Вони у нас гроші забрали (мова про гроші "Ощадбанку", - ред.). Будемо говорити вже з Мадяром. Я думаю, що повинні повернути. Ці гроші просто Орбан (Віктор Орбан, - прем'єр Угорщини, - ред.) вкрав", - сказав він.

Угорські силовики 5 березня зупинили колону автомобілів "Ощадбанку", яка везла з Відня в Україну золото, а також десятки мільйонів доларів і євро. Угорщина заблокувала кошти, пославшись на підозру у "відмиванні грошей".

Зазначимо, під час рейду угорські правоохоронці пошкодили броньовані автомобілі банку, а частина золотих злитків зникла. Українська сторона звинуватила силовиків Угорщини у некомпетентності та навмисному псуванні майна.

Крім того, The Guardian писало, що до затриманих могли застосувати примусові ін’єкції невідомого препарату, схожого на "сироватку правди", щоб змусити їх давати свідчення. В одного з постраждалих після цього стався напад гіпертонії, і він втратив свідомість.

На ситуацію відреагували у Брюсселі. У Євросоюзі виступили проти свавілля Угорщини, наголосивши, що такі дії порушують принципи верховенства права та ставлять під загрозу безпеку міждержавних фінансових операцій у межах Шенгенської зони.

РБК-Україна також писало, що угорська влада заявила, що заарештовані кошти та золото будуть повернуті лише після завершення офіційного розслідування. Будапешт назвав захоплення колони "Ощадбанку" "заходом безпеки", заперечуючи політичний підтекст операції.

