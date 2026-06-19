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Мадяр прибрав зі спільної декларації ЄС пункт про прискорений вступ України

04:12 19.06.2026 Пт
2 хв
Новий угорський прем'єр пішов по стопам свого попередника Віктора Орбана?
aimg Юлія Маловічко
Фото: угорський прем'єр Петер Мадяр (Getty Images)

Угорщина домоглась виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку, на що вплинув сам прем’єр-міністр країни Петер Мадяр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мадяра в Х та Euronews.

Як повідомив сам Мадяр, в останній момент він прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що ніби-то нелегко йому далось.

"Щодо процесу вступу України до ЄС, за моєю ініціативою, пункт, що стосується прискорення вступу, був видалений з тексту в останній момент. Це було нелегко. Вперше за півтора року може бути заключна декларація, прийнята всіма державами-членами" - написав він.

Окрім цього відомо, що Будапешт також висловив застереження щодо відкритя наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію ніби-то мають і інші держави-члени.

Читайте також: Мета – 2030. Як Україна вступатиме до ЄС і хто може затягнути цей процес

"У нас є застереження щодо відкриття всіх інших розділів переговорів після відкриття першого кластера. І ми не самотні в цьому - є й інші держави-члени, які говорять те саме. Ми виступаємо за процес вступу, заснований на заслугах та результатах", - цитує угорського прем'єра Euronews.

Як повідомив виданню неназваний дипломат на правах анонімності, Мадяр та український лідер Володимир Зеленський провели у Брюсселі, де проходило засідання, коротку розмову віч-на-віч.

Зеленський висловив оптимізм щодо того, що Угорщина сприятиме відкриттю решти кластерів для переговорів про вступ до ЄС "швидше, ніж ви думаєте".

Нагадаємо, посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що реалістична дата вступу України до ЄС це 2030 рік.

Як відомо, 15 червня Україна відкрила перший переговорний кластер "Основи" – після дворічної паузи.

Цьому передувала угода між Києвом і Будапештом щодо прав угорської меншини, яка стала умовою зняття угорського вето.

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ЄвросоюзУгорщинаПетер Мадяр