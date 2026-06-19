Мадяр прибрав зі спільної декларації ЄС пункт про прискорений вступ України

Як повідомив сам Мадяр, в останній момент він прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що ніби-то нелегко йому далось.

"Щодо процесу вступу України до ЄС, за моєю ініціативою, пункт, що стосується прискорення вступу, був видалений з тексту в останній момент. Це було нелегко. Вперше за півтора року може бути заключна декларація, прийнята всіма державами-членами" - написав він.

Окрім цього відомо, що Будапешт також висловив застереження щодо відкритя наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію ніби-то мають і інші держави-члени.

"У нас є застереження щодо відкриття всіх інших розділів переговорів після відкриття першого кластера. І ми не самотні в цьому - є й інші держави-члени, які говорять те саме. Ми виступаємо за процес вступу, заснований на заслугах та результатах", - цитує угорського прем'єра Euronews.

Як повідомив виданню неназваний дипломат на правах анонімності, Мадяр та український лідер Володимир Зеленський провели у Брюсселі, де проходило засідання, коротку розмову віч-на-віч.

Зеленський висловив оптимізм щодо того, що Угорщина сприятиме відкриттю решти кластерів для переговорів про вступ до ЄС "швидше, ніж ви думаєте".