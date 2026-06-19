Венгрия исключила из совместной декларации ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины

Как сообщил сам Мадяр, в последний момент он удалил из декларации ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины, что, по его словам, далось ему нелегко.

"Что касается процесса вступления Украины в ЕС, по моей инициативе пункт, касающийся ускорения вступления, был удален из текста в последний момент. Это было нелегко. Впервые за полтора года может быть принята итоговая декларация, одобренная всеми государствами-членами", - написал он.

Кроме того, известно, что Будапешт также выразил предостережения насчет открытия следующих переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС. Такую же позицию якобы занимают и другие государства-члены.

"У нас есть предостережения насчет открытия всех остальных разделов переговоров после открытия первого кластера. И мы не одиноки в этом - есть и другие государства-члены, которые говорят то же самое. Мы выступаем за процесс вступления, основанный на заслугах и результатах", - цитирует венгерского премьера Euronews.

Как сообщил изданию неназванный дипломат на условиях анонимности, Мадьяр и украинский лидер Владимир Зеленский провели в Брюсселе краткую беседу один на один.

Зеленский выразил оптимизм по поводу того, что Венгрия будет способствовать открытию остальных кластеров для переговоров о вступлении в ЕС "быстрее, чем вы думаете".