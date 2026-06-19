RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Венгрия исключила из совместной декларации ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины

04:12 19.06.2026 Пт
2 мин
Новый венгерский премьер пошел по стопам своего предшественника Виктора Орбана?
aimg Юлия Маловичко
Фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)

Венгрия добилась исключения из заявления саммита ЕС формулировок об ускоренном вступлении Украины в блок, на что повлиял сам премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Мадяра в Х и Euronews.

Как сообщил сам Мадяр, в последний момент он удалил из декларации ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины, что, по его словам, далось ему нелегко.

"Что касается процесса вступления Украины в ЕС, по моей инициативе пункт, касающийся ускорения вступления, был удален из текста в последний момент. Это было нелегко. Впервые за полтора года может быть принята итоговая декларация, одобренная всеми государствами-членами", - написал он.

Кроме того, известно, что Будапешт также выразил предостережения насчет открытия следующих переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС. Такую же позицию якобы занимают и другие государства-члены.

Читайте также: Цель – 2030. Как Украина будет вступать в ЕС и кто может затянуть этот процесс

"У нас есть предостережения насчет открытия всех остальных разделов переговоров после открытия первого кластера. И мы не одиноки в этом - есть и другие государства-члены, которые говорят то же самое. Мы выступаем за процесс вступления, основанный на заслугах и результатах", - цитирует венгерского премьера Euronews.

Как сообщил изданию неназванный дипломат на условиях анонимности, Мадьяр и украинский лидер Владимир Зеленский провели в Брюсселе краткую беседу один на один.

Зеленский выразил оптимизм по поводу того, что Венгрия будет способствовать открытию остальных кластеров для переговоров о вступлении в ЕС "быстрее, чем вы думаете".

Напомним, посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что реалистичной датой вступления Украины в ЕС является 2030 год.

Как известно, 15 июня Украина открыла первый переговорный кластер "Основы" - после двухлетней паузы.

Этому предшествовало соглашение между Киевом и Будапештом о правах венгерского меньшинства, которое стало условием снятия венгерского вето.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзВенгрияПетер Мадьяр