Мадяр може заарештувати Нетаньягу в Угорщині: названа головна причина

За словами Петера Мадяра, Угорщина залишиться членом Міжнародного кримінального суду, з якого його попередник Віктор Орбан почав виходити минулого року.

"Якщо хтось розшукується Міжнародним кримінальним судом і така людина в’їжджає на територію нашої країни, то її потрібно затримати", - зазначив Мадяр, відповідаючи на питання журналіста про ізраїльського прем'єра.

Переможець парламентських виборів зазначив, що у нового уряду країни є ще час до 2 червня, щоб Угорщина залишилась членом Міжнародного кримінального суду.