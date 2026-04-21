Мадяр може заарештувати Нетаньягу в Угорщині: названа головна причина

Виступаючи перед журналістами в Будапешті, майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його колега - ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу - може бути заарештований у цій країні. Все через рішення Міжнародного кримінального суду.
За словами Петера Мадяра, Угорщина залишиться членом Міжнародного кримінального суду, з якого його попередник Віктор Орбан почав виходити минулого року.
"Якщо хтось розшукується Міжнародним кримінальним судом і така людина в’їжджає на територію нашої країни, то її потрібно затримати", - зазначив Мадяр, відповідаючи на питання журналіста про ізраїльського прем'єра.
Переможець парламентських виборів зазначив, що у нового уряду країни є ще час до 2 червня, щоб Угорщина залишилась членом Міжнародного кримінального суду.
Майбутній угорський прем'єр має намір купувати нафту і газ із якомога більшої кількості джерел, у тому числі й в Росії. Він вважає, що це диверсифікує ризики енергопостачання для держави.
Також Мадяр хоче розслідувати корупційні оборудки Орбана. Він вже пообіцяв приєднатися до Європейської прокуратури та надати слідчим ЄС повноваження розслідувати справи про шахрайство та корупцію за часів правління попередника.
А ще лідер "Тиси" звинуватив Орбана у таємній допомозі Фіцо. Нібито попередник спеціально надсилав численних мігрантів до кордону зі Словаччиною, щоб Фіцо міг зіграти на цій темі на виборах.