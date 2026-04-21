Мадьяр может арестовать Нетаньяху в Венгрии: названа главная причина

Выступая перед журналистами в Будапеште, будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его коллега - израильский премьер Беньямин Нетаньяху - может быть арестован в этой стране. Все из-за решения Международного уголовного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Al Jazeera.
По словам Петера Мадьяра, Венгрия останется членом Международного уголовного суда, из которого его предшественник Виктор Орбан начал выходить в прошлом году.
"Если кто-то разыскивается Международным уголовным судом и такой человек въезжает на территорию нашей страны, то его нужно задержать", - отметил Мадьяр, отвечая на вопрос журналиста об израильском премьере.
Победитель парламентских выборов отметил, что у нового правительства страны есть еще время до 2 июня, чтобы Венгрия осталась членом Международного уголовного суда.
Будущий венгерский премьер намерен покупать нефть и газ из как можно большего количества источников, в том числе и в России. Он считает, что это диверсифицирует риски энергоснабжения для государства.
Также Мадьяр хочет расследовать коррупционные сделки Орбана. Он уже пообещал присоединиться к Европейской прокуратуре и предоставить следователям ЕС полномочия расследовать дела о мошенничестве и коррупции во времена правления предшественника.
А еще лидер "Тисы" обвинил Орбана в тайной помощи Фицо. Якобы предшественник специально посылал многочисленных мигрантов к границе со Словакией, чтобы Фицо мог сыграть на этой теме на выборах.