RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Мадьяр может арестовать Нетаньяху в Венгрии: названа главная причина

04:43 21.04.2026 Вт
2 мин
Премьер Израиля очень рискует, если будет пытаться посетить Венгрию
aimg Филипп Бойко
Фото: будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр (Facebook/Петер Мадьяр)

Выступая перед журналистами в Будапеште, будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его коллега - израильский премьер Беньямин Нетаньяху - может быть арестован в этой стране. Все из-за решения Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Al Jazeera.

Читайте также: Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств Ощадбанка

По словам Петера Мадьяра, Венгрия останется членом Международного уголовного суда, из которого его предшественник Виктор Орбан начал выходить в прошлом году.

"Если кто-то разыскивается Международным уголовным судом и такой человек въезжает на территорию нашей страны, то его нужно задержать", - отметил Мадьяр, отвечая на вопрос журналиста об израильском премьере.

Победитель парламентских выборов отметил, что у нового правительства страны есть еще время до 2 июня, чтобы Венгрия осталась членом Международного уголовного суда.

Какие еще громкие заявления сделал Петер Мадьяр

Будущий венгерский премьер намерен покупать нефть и газ из как можно большего количества источников, в том числе и в России. Он считает, что это диверсифицирует риски энергоснабжения для государства.

Также Мадьяр хочет расследовать коррупционные сделки Орбана. Он уже пообещал присоединиться к Европейской прокуратуре и предоставить следователям ЕС полномочия расследовать дела о мошенничестве и коррупции во времена правления предшественника.

А еще лидер "Тисы" обвинил Орбана в тайной помощи Фицо. Якобы предшественник специально посылал многочисленных мигрантов к границе со Словакией, чтобы Фицо мог сыграть на этой теме на выборах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВенгрияИзраиль