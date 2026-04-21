Мадьяр может арестовать Нетаньяху в Венгрии: названа главная причина

По словам Петера Мадьяра, Венгрия останется членом Международного уголовного суда, из которого его предшественник Виктор Орбан начал выходить в прошлом году.

"Если кто-то разыскивается Международным уголовным судом и такой человек въезжает на территорию нашей страны, то его нужно задержать", - отметил Мадьяр, отвечая на вопрос журналиста об израильском премьере.

Победитель парламентских выборов отметил, что у нового правительства страны есть еще время до 2 июня, чтобы Венгрия осталась членом Международного уголовного суда.