"Мігранти на замовлення": Мадяр звинуватив Орбана у таємній допомозі Фіцо

Лідер переможної угорської партії “Тиса” Петер Мадяр, який має стати новим прем’єр-міністром Угорщини, звинуватив свого попередника Віктора Орбана та прем’єра Словаччини Роберта Фіцо у таємній змові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk .

Суть звинувачень

Виступаючи перед європейськими лідерами, Мадяр заявив, що на відміну від Орбана його партія не підганятиме мігрантів до словацького кордону лише тому, що "цього вимагають передвиборчі інтереси їхнього словацького ‘соціалістичного’ друга".

За словами Мадяра, уряд Орбана за попередньою домовленістю з Фіцо навмисно спрямовував нелегальних мігрантів до Словаччини, щоб створити там міграційну кризу. Це мало на меті допомогти Фіцо виграти парламентські вибори, використовуючи тему міграції для залякування виборців.

Мадяр також заявив, що Орбан передчасно випустив із в’язниць 2200 засуджених переправників, що сприяло зростанню міграційного потоку.

Реакція в Словаччині

Словацька опозиція (партії "Прогресивна Словаччина", "Демократи", "Рух Словаччина") вимагає від Фіцо негайних пояснень. Депутат Ярослав Спішак назвав дії Орбана "цинічною грою з безпекою громадян" та зазначив, що міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток лише привласнив собі заслуги, адже міграційна криза припинилася одразу після виборів завдяки домовленості Фіцо та Орбана, а не роботі поліції.

Лідер партії "Демократи" Ярослав Надь пригрозив кримінальним переслідуванням, якщо звинувачення підтвердяться. Ексміністр внутрішніх справ Роман Мікулець (партія "Словаччина") заявив, що міграційна криза 2023 року була “свідомо створеною” для передвиборчих цілей.

Позиція МВС Словаччини

Міністерство внутрішніх справ Словаччини відкинуло звинувачення, назвавши їх спробою опозиції приховати власну неспроможність. Речник відомства заявив, що нинішня влада на відміну від попередньої уряду "зробила Словаччину безпечною транзитною країною".