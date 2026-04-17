Головна » Новини » У світі

"Мігранти на замовлення": Мадяр звинуватив Орбана у таємній допомозі Фіцо

05:18 17.04.2026 Пт
2 хв
Словаччина вимагає пояснень від Фіцо. Чи справді Орбан штучно створив міграційну кризу?
aimg Катерина Коваль
"Мігранти на замовлення": Мадяр звинуватив Орбана у таємній допомозі Фіцо Фото: експрем'єр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)

Лідер переможної угорської партії “Тиса” Петер Мадяр, який має стати новим прем’єр-міністром Угорщини, звинуватив свого попередника Віктора Орбана та прем’єра Словаччини Роберта Фіцо у таємній змові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk.

Читайте також: Делегація Єврокомісії їде в Угорщину: обговорять з Мадяром кредит для України

Суть звинувачень

Виступаючи перед європейськими лідерами, Мадяр заявив, що на відміну від Орбана його партія не підганятиме мігрантів до словацького кордону лише тому, що "цього вимагають передвиборчі інтереси їхнього словацького ‘соціалістичного’ друга".

За словами Мадяра, уряд Орбана за попередньою домовленістю з Фіцо навмисно спрямовував нелегальних мігрантів до Словаччини, щоб створити там міграційну кризу. Це мало на меті допомогти Фіцо виграти парламентські вибори, використовуючи тему міграції для залякування виборців.

Мадяр також заявив, що Орбан передчасно випустив із в’язниць 2200 засуджених переправників, що сприяло зростанню міграційного потоку.

Реакція в Словаччині

Словацька опозиція (партії "Прогресивна Словаччина", "Демократи", "Рух Словаччина") вимагає від Фіцо негайних пояснень. Депутат Ярослав Спішак назвав дії Орбана "цинічною грою з безпекою громадян" та зазначив, що міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток лише привласнив собі заслуги, адже міграційна криза припинилася одразу після виборів завдяки домовленості Фіцо та Орбана, а не роботі поліції.

Лідер партії "Демократи" Ярослав Надь пригрозив кримінальним переслідуванням, якщо звинувачення підтвердяться. Ексміністр внутрішніх справ Роман Мікулець (партія "Словаччина") заявив, що міграційна криза 2023 року була “свідомо створеною” для передвиборчих цілей.

Позиція МВС Словаччини

Міністерство внутрішніх справ Словаччини відкинуло звинувачення, назвавши їх спробою опозиції приховати власну неспроможність. Речник відомства заявив, що нинішня влада на відміну від попередньої уряду "зробила Словаччину безпечною транзитною країною".

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що нафтопровід "Дружба" після російської атаки може запрацювати до кінця квітня. Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо цього.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, своєю чергою, пов’язав зняття Будапештом вето з відновленням роботи "Дружби". Як тільки нафта знову потече трубопроводом, Угорщина перестане блокувати кредит, однак від участі в його фінансуванні все одно відмовиться.

Раніше РБК-Україна писало, що Єврокомісія вже перенесла перший транш цього пакета. Гроші надійдуть не раніше другого кварталу 2026 року, оскільки сторони досі не підписали ні меморандум, ні кредитну угоду з Україною.


Секрети зброї Кім Чен Ина: експерти розібрали ракети КНДР, якими б'є Росія
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи