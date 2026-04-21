Мадяр може заарештувати Нетаньягу в Угорщині: названа головна причина

Виступаючи перед журналістами в Будапешті, майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його колега - ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу - може бути заарештований у цій країні. Все через рішення Міжнародного кримінального суду.

За словами Петера Мадяра, Угорщина залишиться членом Міжнародного кримінального суду, з якого його попередник Віктор Орбан почав виходити минулого року. "Якщо хтось розшукується Міжнародним кримінальним судом і така людина в’їжджає на територію нашої країни, то її потрібно затримати", - зазначив Мадяр, відповідаючи на питання журналіста про ізраїльського прем'єра. Переможець парламентських виборів зазначив, що у нового уряду країни є ще час до 2 червня, щоб Угорщина залишилась членом Міжнародного кримінального суду.