Мадьяр может арестовать Нетаньяху в Венгрии: названа главная причина

Выступая перед журналистами в Будапеште, будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его коллега - израильский премьер Беньямин Нетаньяху - может быть арестован в этой стране. Все из-за решения Международного уголовного суда.

По словам Петера Мадьяра, Венгрия останется членом Международного уголовного суда, из которого его предшественник Виктор Орбан начал выходить в прошлом году.

"Если кто-то разыскивается Международным уголовным судом и такой человек въезжает на территорию нашей страны, то его нужно задержать", - отметил Мадьяр, отвечая на вопрос журналиста об израильском премьере.

Победитель парламентских выборов отметил, что у нового правительства страны есть еще время до 2 июня, чтобы Венгрия осталась членом Международного уголовного суда.