Мадьяр хочет от Украины выполнения 11 условий Орбана по Закарпатью

Венгрия требует от Украины вернуть гарантии для венгерского национального меньшинства по использованию родного языка для начала нового этапа в двусторонних отношениях.

Об этом заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пренсконференцию для прессы в Брюсселе.

"У нас есть предложение из 11 пунктов, и оно не является чем-то новым для украинских партнеров. Мы бы хотели, чтобы украинские партнеры согласились на него", - сказал венгерский премьер.

Эти пункты, по его словам, непосредственно касаются языковых и культурных вопросов.

"Для нас важно, чтобы у нас были гарантии для 100000 венгров, проживающих в Украине, - что они смогут использовать свой родной язык в школе, культурной деятельности и государственном управлении", - подчеркнул Мадьяр.

Перспективы переговоров

Мадьяр отметил, что стороны уже прошли несколько раундов технических переговоров, и Будапешт поддерживает активные контакты с украинской стороной.

Венгерское правительство рассчитывает, что Украина согласится на условия и внесет необходимые изменения в свое законодательство.

Следующим шагом после завершения технических встреч должна стать двусторонняя встреча министров иностранных дел.

"Я был бы очень рад после этих технических встреч встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в венгроязычных районах Украины и открыть действительно новый раздел в наших отношениях", - заявил премьер-министр Венгрии.

Что известно об 11 условиях Венгрии

Несколько лет назад тогда еще премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул Украине 11 условий для нормализации отношений. Как писали медиа, среди этих условий есть, в частности, такие: