Мадьяр хочет от Украины выполнения 11 условий Орбана по Закарпатью
Венгрия требует от Украины вернуть гарантии для венгерского национального меньшинства по использованию родного языка для начала нового этапа в двусторонних отношениях.
Об этом заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пренсконференцию для прессы в Брюсселе.
"У нас есть предложение из 11 пунктов, и оно не является чем-то новым для украинских партнеров. Мы бы хотели, чтобы украинские партнеры согласились на него", - сказал венгерский премьер.
Эти пункты, по его словам, непосредственно касаются языковых и культурных вопросов.
"Для нас важно, чтобы у нас были гарантии для 100000 венгров, проживающих в Украине, - что они смогут использовать свой родной язык в школе, культурной деятельности и государственном управлении", - подчеркнул Мадьяр.
Перспективы переговоров
Мадьяр отметил, что стороны уже прошли несколько раундов технических переговоров, и Будапешт поддерживает активные контакты с украинской стороной.
Венгерское правительство рассчитывает, что Украина согласится на условия и внесет необходимые изменения в свое законодательство.
Следующим шагом после завершения технических встреч должна стать двусторонняя встреча министров иностранных дел.
"Я был бы очень рад после этих технических встреч встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в венгроязычных районах Украины и открыть действительно новый раздел в наших отношениях", - заявил премьер-министр Венгрии.
Что известно об 11 условиях Венгрии
Несколько лет назад тогда еще премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул Украине 11 условий для нормализации отношений. Как писали медиа, среди этих условий есть, в частности, такие:
- разрешение сдавать ВНО/НМТ на венгерском языке;
- отмена обязательной доли обучения на украинском в школах для нацменьшинств;
- гарантированные квоты для венгров в Верховной Раде и местных советах;
- свободное использование венгерского в медиа, рекламе, сфере услуг и документах там, где компактно проживает община.
Позиция Будапешта и подготовка к переговорам
Напомним, ранее Петер Мадьяр сделал заявление о войне в Украине, в котором признал, что наше государство является жертвой неспровоцированного нападения и имеет полное право защищать свою территориальную целостность.
Тогда венгерский лидер подчеркнул, что первым шагом к завершению конфликта должно стать долговременное прекращение огня и дальнейший стабильный мир с международными гарантиями безопасности.
Параллельно с этим Киев и Будапешт активно работают над улучшением двусторонних отношений и планируют запустить "новую страницу" во взаимной истории.
В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что украинская сторона уже передала Венгрии сигналы о готовности к проведению официальных контактов на высшем уровне.
В свою очередь Петер Мадьяр выразил надежду на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал возможное место для ее проведения.
Глава венгерского правительства предложил организовать переговоры в Берегово на Закарпатье, чтобы лично обсудить с украинским лидером вопросы обеспечения языковых и других прав венгерского меньшинства в регионе.