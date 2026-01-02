Мадуро заявив про готовність Венесуели до переговорів зі США щодо наркоторгівлі

Венесуела відкрита до переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо боротьби з наркоторгівлею та до співпраці у нафтовій сфері після кількох тижнів тиску з боку США.

Про це заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Мадуро заявив, що готовий до діалогу зі США "де вони захочуть і коли вони захочуть".

Водночас він уникнув відповіді на запитання щодо заяви американського президента Дональда Трампа про нібито атаку США на портову інфраструктуру у Венесуелі. На прохання підтвердити або спростувати цю інформацію Мадуро відповів, що "про це можна буде поговорити за кілька днів".

Окрім теми наркотрафіку, Мадуро також заявив про готовність обговорювати з Вашингтоном питання нафтової галузі та міграції.

Ця заява пролунала на тлі операцій американських військових проти суден, які США підозрюють у контрабанді наркотиків через Карибське море та східну частину Тихого океану.

З 2 вересня в межах оголошеної адміністрацією Трампа "війни з наркотиками" було здійснено понад 30 таких операцій, унаслідок яких загинули понад 110 осіб.

США не надали публічних доказів того, що атаковані судна перевозили наркотики. Водночас Південне командування Збройних сил США цього тижня знову заявило, що "розвідка підтвердила, що судна рухалися відомими маршрутами наркотрафіку і займалися наркотрафіком".