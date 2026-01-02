Мадуро заявил о готовности Венесуэлы к переговорам с США по наркоторговле
Венесуэла открыта к переговорам с Соединенными Штатами Америки по борьбе с наркоторговлей и к сотрудничеству в нефтяной сфере после нескольких недель давления со стороны США.
Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Мадуро заявил, что готов к диалогу с США "где они захотят и когда они захотят".
В то же время он ушел от ответа на вопрос относительно заявления американского президента Дональда Трампа о якобы атаке США на портовую инфраструктуру в Венесуэле. На просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию Мадуро ответил, что "об этом можно будет поговорить через несколько дней".
Кроме темы наркотрафика, Мадуро также заявил о готовности обсуждать с Вашингтоном вопросы нефтяной отрасли и миграции.
Это заявление прозвучало на фоне операций американских военных против судов, которые США подозревают в контрабанде наркотиков через Карибское море и восточную часть Тихого океана.
Со 2 сентября в рамках объявленной администрацией Трампа "войны с наркотиками" было осуществлено более 30 таких операций, в результате которых погибли более 110 человек.
США не предоставили публичных доказательств того, что атакованные суда перевозили наркотики. В то же время Южное командование Вооруженных сил США на этой неделе вновь заявило, что "разведка подтвердила, что суда двигались по известным маршрутам наркотрафика и занимались наркотрафиком".
Конфликт США и Венесуэлы
Напомним, 16 декабря президент США Дональд Трамп объявил полную блокаду нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и входящих или выходящих из вод Венесуэлы.
Таким образом американский лидер фактически пытается перекрыть основной источник дохода режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
За последние недели американские войска перехватили два танкера. Третий же, преследуемый силами США, отступил от Венесуэлы и исчез в Атлантическом океане.
Ранее во вторник Минфин ввел санкции против 10 физических и юридических лиц, которые базируются в Иране и Венесуэле и предполагается, что они участвуют в торговле оружием.
Также администрация Трампа занесла нефтяные компании и танкеры, связанные с Венесуэлой, в список судов, находящихся под санкциями.
Помимо блокады нефти, Трамп около недели назад заявил, что объявляет режим Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле.
Учитывая всю вышеописанную напряженность, Трамп не исключил, что в будущем США могут провести против Венесуэлы военную кампанию.
Также недавно Трамп заявил, что США нанесли удар по объекту на территории Венесуэлы, поразив погрузочные доки. Как утверждается, их, предположительно, использовали суда для перевода наркотиков.