Мадуро попросив суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики

Як пише видання, Мадуро звернувся до федерального суду з проханням зняти з нього звинувачення в торгівлі наркотиками. Він стверджує, що уряд США блокує фінансування його юридичного захисту з боку уряду Венесуели.

У четвер адвокат Мадуро Баррі Поллак сказав у судовій заяві в Нью-Йорку, що дії Мінфіну США неконституційно порушили право Мадуро на юриста на свій вибір. Він додав, що це порушення вимагає припинення справи.