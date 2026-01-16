Мачадо передала Нобелівську премію миру Трампу, - Reuters

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо запропонувала президенту США Дональду Трампу розділити отриману нею Нобелівську премію миру, підкресливши, що вважає його дії історично значущими і такими, що сприяють демократичним змінам у Венесуелі. Вона зазначила, що медаль премії, яку отримала в жовтні, була нагородою, до якої Трамп прагнув протягом багатьох років.
Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру-2025 "за її безперервну роботу з просування демократичних прав народу Венесуели та боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії".
Мачадо, колишня депутатка Національної асамблеї та засновниця організації "Сумате", брала активну участь у протестах проти режиму Ніколаса Мадуро, очолювала опозиційну партію Vente Venezuela і координувала об'єднання продемократичних сил через альянс Soy Venezuela.
Її діяльність охоплює як політичну боротьбу, так і громадську роботу, включно з благодійними проєктами для дітей та освітніми ініціативами, спрямованими на розвиток демократичних інститутів.
Саме системна і багатопланова робота Мачадо зі зміцнення демократії та захисту громадянських прав в умовах репресивного режиму стала підставою для визнання її заслуг норвезьким Нобелівським комітетом.