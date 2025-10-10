ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Догодила Трампу? Мачадо присвятила йому премію миру, і він одразу зателефонував, - ЗМІ

Вашингтон, П'ятниця 10 жовтня 2025 22:27
UA EN RU
Догодила Трампу? Мачадо присвятила йому премію миру, і він одразу зателефонував, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Венесуельська опозиційна політикиня Марія Коріна Мачадо присвятила Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу. Після цього між ними відбувся дзвінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мачадо в соцмережі X і журналістку CBS News Вейджу Цзян у соцмережі X.

Мачадо підкреслила, що Нобелівська премія миру для неї - визнання боротьби всіх венесуельців і стимул до досягнення свободи у Венесуелі.

"Ми перебуваємо на порозі перемоги, і сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки і демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи і демократії. Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели і президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи!" - додала політикиня.

Через кілька годин неназваний високопоставлений чиновник Білого дому повідомив Цзян, що між Трампом і Мачадо відбулася телефонна розмова.

За його словами, американський лідер привітав лауреатку з нагородою і наголосив, що вона заслужила Нобелівську премію.

Трамп і Нобелівська премія миру

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово хвалився, що він завершив сім воєн, які тривали десятиліттями.

Зокрема, нещодавно він змусив ХАМАС піти на мирну угоду з Ізраїлем згідно з планом США щодо завершення війни в Секторі Газа.

Але, незважаючи на це, Норвезький нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру венесуельському політику Марії Коріні Мачадо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нобелівська премія Венесуела Дональд Трамп
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить