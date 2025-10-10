Догодила Трампу? Мачадо присвятила йому премію миру, і він одразу зателефонував, - ЗМІ
Венесуельська опозиційна політикиня Марія Коріна Мачадо присвятила Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу. Після цього між ними відбувся дзвінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мачадо в соцмережі X і журналістку CBS News Вейджу Цзян у соцмережі X.
Мачадо підкреслила, що Нобелівська премія миру для неї - визнання боротьби всіх венесуельців і стимул до досягнення свободи у Венесуелі.
"Ми перебуваємо на порозі перемоги, і сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки і демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи і демократії. Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели і президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи!" - додала політикиня.
Через кілька годин неназваний високопоставлений чиновник Білого дому повідомив Цзян, що між Трампом і Мачадо відбулася телефонна розмова.
За його словами, американський лідер привітав лауреатку з нагородою і наголосив, що вона заслужила Нобелівську премію.
Трамп і Нобелівська премія миру
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово хвалився, що він завершив сім воєн, які тривали десятиліттями.
Зокрема, нещодавно він змусив ХАМАС піти на мирну угоду з Ізраїлем згідно з планом США щодо завершення війни в Секторі Газа.
Але, незважаючи на це, Норвезький нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру венесуельському політику Марії Коріні Мачадо.